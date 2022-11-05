雷轟2022｜跨部門長沙灣演習　模擬劫案車禍槍戰　「傷者」慘被輾

2022年在疫情洗禮下，槍擊、劫案、逃捕等案件時有發生。接近年末，警方、消防及救護進行「雷轟2022」跨部門演習行動，今日（11月5日）凌晨在長沙灣一帶，模擬鬧市發生劫案後，疑犯駕車逃走失事，連番撞及無辜車輛及途人，繼而在港鐵站內發生槍戰，導致傷亡無數，氣氛緊張。



其中一名以「假人」扮演的傷者，遭私家車撞倒後捲入車頭車底，更被左前輪輾壓，場面駭人。（黃江奇攝）

演習於長沙灣D2 place對開長義街一帶進行。據了解，演習模擬深水埗區發生搶劫案，數名疑犯駕車逃走。途至長義街D2 place對開時，失控猛撼一輛旅遊巴，可疑車繼而剷上行人路，撞傷多名途人。疑犯走投無路下，棄車跑入港鐵荔枝角站內逃走，卻巧遇趕至增援的警員，雙方爆發槍戰，多人中槍受傷。

現場所見，當局安排一輛旅遊巴及一輛私家車作道具。其中該輛屬於疑犯的私家車，失事剷上行人路後冒煙，車身有明顯損毀及凹陷，現場不斷傳出呼救聲，有傷者坐於路邊待救。其中一名以「假人」扮演的傷者，遭私家車撞倒後捲入車頭車底，更被左前輪輾壓，場面駭人。在旁一名女子哭喊：「你唔好死呀！快啲救佢呀！」大批警員、消防員及救護員趕至救援，並大聲廣播：「好多傷者！好多傷者！」

雖為模擬演習，但場面逼真，現場氣氛十分緊張。消息稱，相關演習於今日凌晨2時至4時進行，現場部分路段需要封閉，有警員在場戒備，並豎起「警察演習」的告示牌提醒市民。