14歲男童捱車撞命危　警拘3男女　揭黑幫男司機為通緝犯涉4宗罪

14歲彭姓男童濰仔上周一（7日）晚飯後在元朗青山公路灰沙圍散步，突遭一輛私家車撞飛十數米，重傷送院情況危殆，至今仍未甦醒。警方連日追查，再拘捕28歲涉案男司機、其女友及一名同黨。警方調查揭發涉案男司機有黑幫背景，而且並無駕駛執照，更另涉2021年一宗危險駕駛的案件被通緝，他涉嫌「無牌駕駛」、「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」及「駕駛時沒有第三者保險」，另外被捕3人亦涉縱火燒車，涉嫌「妨礙司法公正」，三人現正被拘留調查。



警方拘捕2男1女歸案。（蔡正邦攝）

屯門警區總督察（刑事）譚子偉交代案情指，今次案件追查範圍相當大，警方動用了屯門警區反黑組及情報組等人員，連日來翻看大量閉路電視錄影及多方面收集情報，另外亦有熱心市民提供資料，警方終鎖定一批目標人物，探員於周三（16日）至今日（18日）凌晨，分別在元朗及洪水橋一帶，拘捕2男1女，年齡介乎22歲至28歲，包括涉案男司機、司機的女友及一名同黨。

警方發現涉案28歲司機另涉2021年7月一宗危險駕駛的案件，一直被警方通緝，而他本身並無駕駛執照，故涉嫌「無牌駕駛」、「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」及「駕駛時沒有第三者保險」。警方有理由相信被捕3人縱火燒車，妨礙警方調查及搜證，故亦涉嫌「妨礙司法公正」，三人現正被拘留調查。

屯門警區總督察（刑事）譚子偉（右）交代案情。（蔡正折攝）

譚子偉透露，涉案男司機報稱是裝修工人，有黑社會背景，調查發現他向車主購買涉案車輛。譚表示，暫時未有清晰的閉路電視錄影拍攝到撞車經過，他呼籲目擊者或市民如有資料提供，可隨時聯絡屯門警區重案組第一隊。

譚子偉續指，案中受傷的14歲男童，身體多處受到嚴重傷害，頭、手、盆骨及腳均有受傷，經兩次手術後，至今在深切治療部留醫。警方衷心希望男童早日康復，亦一直與男童父母保持緊密聯絡及匯報調查進度，警方已轉介合適的社福機構予男童父母，協助該家庭渡過難關。

警方重申，無牌駕駛是不負責的行為，漠視人身安全，是導致嚴重交通意外的成因。警方呼籲市民切忽以身試法。警方會透過交通執法行動，打擊交通違例事項，保障市民安全。最後，警方強烈譴責所有協助涉案人士逃避或妨礙警方調查及搜證的行為。