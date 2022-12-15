23歲港生留學台灣車禍重創　奇蹟持續康復　急續籌每月$7萬醫雜費

23歲梁銘皓去年在台灣留學期間遇車禍，頭部重創，昏迷指數一度低至4分（最低3分），險變植物人。銘皓臥床至今近2年，但他意志堅強，奇蹟出現好轉。上月訪問時，銘皓已能自主以肢體進行回應，及嘗試進食半流質食物，近日更得悉銘皓能在協助下翻身，令父母鼓舞。銘皓在台灣治療效果顯著，父母希望能留台延續治療多一年，「個仔（銘皓）每一小進步，都係佢漫長康復一大步」。惟梁爸爸經營的汽車美容生意慘淡，面對每月逾7萬港元的醫療及雜費開支，壓力甚大。《香港01眾樂基金》的籌款項目將在日內結束，盼各界繼續施予援手。



去年1月28日，正在台灣嘉義市國立嘉義大學農藝學系就讀二年級的香港男生梁銘皓，駕駛電單車接載好友到嘉義布袋港遊玩時，撞到迎面駛至的泥頭車。他頭部重創，被診斷顱骨骨折合併顱內出血，左側股骨骨折，昏迷指數一度低至4分（最低3分）。父母當時擔心不已，梁媽媽更日夜以淚洗面。

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目前媽媽留台灣照顧銘皓，爸爸則返港工作賺取醫藥費並四出尋求支援。（受訪者提供圖片

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幸好銘皓意志力堅強，昏迷指數由4升至7，並從加護病房轉到普通病房，隨後更開始了至今近一年的物理治療。在治療中段，醫生曾診斷銘皓出現腦萎縮，由於腦萎縮無法醫治，更會持續惡化，將令銘皓知覺動作、注意力、學習記憶、執行功能等嚴重退化，幸透過中醫針灸後，退化能得而暫緩。經過一年治療，銘皓亦逐漸回復清醒，能夠以點頭或搖頭作出回應，左邊手腳也逐漸恢復活動，更能發出「呀呀呀」的笑聲，令父母稍為放下心頭大石。

近日更傳來好消息！繼上月訪問後，梁媽媽指銘皓再有進步。她指，銘皓在她和看護協助側身後，能自行翻身躺回床上，現在她每晚都會為他進行訓練。見到銘皓的進步，梁爸爸說，「個仔（銘皓）每一小進步，都係佢漫長康復一大步」。【告急】車禍重創頻臨斷藥 請即捐款助銘皓續醫！！！

近日銘皓翻身情況



銘皓去年10月復健情況



銘皓今年11月復健情況



現時銘皓車禍的官司仍未結束，至今未收到對方任何賠償及道歉，官司延長戰令梁爸爸大失預算。加上，梁爸爸經營的汽車美容生意受疫情及移民潮影響，生意慘淡，收入大減。在同時面對龐大的法律開支及醫雜費的情況下，對普通家庭而言壓力甚大。因台灣醫療機構熟悉銘皓身體狀況，加上治療效果顯著，父母期望銘皓能繼續留台多一年，待銘皓能自行進食並站立，就隨即回港一家團聚，盼大眾慷慨解囊。【告急】車禍重創頻臨斷藥 請即捐款助銘皓續醫！！！