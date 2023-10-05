JPEX案｜截至今午5時接獲2528人報案　涉款$15.57億　26人被捕

JPEX案續有更多人被捕及報案。警方表示，截至今日（10月5日）下午5時，警方共接獲2,528人報案，涉款約15.57億元。案件至今共有26人被捕，其中警方於今日拘捕多6人，當中包括OTC店「加密豹」的姓陳35歲CEO。警方表示，案件調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。刑事部人員正跟進調查，會繼續聯絡涉案人士以提供相關資料協助警方調查。



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