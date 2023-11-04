山景邨毆保安｜警第二晚屯門「犁庭掃穴」　查牌拘一被通緝七旬漢

5名惡煞於10月25日凌晨時分疑不滿在屯門山景邨被鎖車，「撻朵」自稱是黑社會成員，「當我新義安流㗎」，以粗言辱罵保安員並出手施襲，警方其後在區內拘捕5名有屯門新義安背景的黑漢。案件引起警隊高層對今次案件大為震怒及高度重視，今日（4日）一連第二晚到屯門三聖一帶進行代號「犁庭掃穴」反黑行動，打擊黑幫氣焰，行動期間拘捕一名被通緝的七旬漢。而早自案發翌日起，警方已一連四日在區內展開「犁庭掃穴」行動，更獲「一哥」警務處處長蕭澤頤親自督師。



11月4日，警方連續第二晚到屯門一帶進行代號「犁庭掃穴」反黑行動，打擊黑幫氣焰。（王譯揚攝）

警方今晚的行動由屯門警區反黑組第二隊督察鍾藝滔帶領，聯同約20至30名反黑組、機動部隊及交通部警員，先在晚上約9時到屯門三聖一帶打擊違例泊車，趕走違泊車輛並票控未有離去的車。與昨晚一樣，平日代客泊車的檔口早已「人去檔空」，未有營業。《香港01》記者現場所見，警方在三聖一帶逗留約20分鐘，其間最少有6部車被票控。

11月4日，警方連續第二晚到屯門一帶進行代號「犁庭掃穴」反黑行動，打擊黑幫氣焰。人員在三聖一帶打擊違例泊車。（王譯揚攝）

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警方其後轉到德政圍一帶的兩間麻雀館查牌，並有快速應變部隊人員到場。人員逗留約35分鐘，其間拘捕一名被捕緝男子，據悉被捕人71歲，涉嫌欠交罰款被通緝。警方表示，「犁庭掃穴」行動將會繼續。

11月4日，警方連續第二晚到屯門一帶進行代號「犁庭掃穴」反黑行動，打擊黑幫氣焰。人員在德政圍的麻雀館查牌。（王譯揚攝）

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新界北黑幫近期屢糾黨犯案 警隊高層震怒

新界北警區近期接連有黑幫人馬糾黨犯案，引起警隊高層震怒。10月25日凌晨時分，5名惡煞疑不滿被鎖車，以粗言辱罵保安員，「撻朵」自稱是黑社會人馬，「當我新義安流㗎」，並出手施襲，事後囂張離去。新界北總區及屯門警區反黑組經深入調查後拘捕5名涉案男子，據悉所有被捕人均有屯門新義安背景。警方由翌日開始，一連四日展開「犁庭掃穴」行動，以高調巡邏、查牌、拘捕等以情報主導行動，針對三合會份子及其收入來源，加強打擊力度，「一哥」警務處處長蕭澤頤更在行動首日親自到場督師。至昨晚（3日）警方再到屯門三聖及德政圍一帶查牌及打擊違例泊車，藉此遏制黑幫氣焰，帶隊的屯門警區助理指揮官（刑事）警司莊成逸表示，為遏制黑社會活動，警方的「犁庭掃穴」行動會持續進行。

▼10月25日山景邨惡煞毆保安▼



多人包圍保安員。（facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

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▼10月26日元朗「犁庭掃穴」行動警務處處長蕭澤頤督師▼



警方10月26日開始展開一連四日「犁庭掃穴」，以高調巡邏、查牌、拘捕等以情報主導行動，針對三合會份子及其收入來源，加強打擊力度。（王譯揚攝）

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▼11月3日警方屯門三聖及德政圍打擊違泊及查牌▼



屯門山景邨10月下旬有惡煞不滿被鎖車而圍毆保安員，警方11月3日再到屯門三聖及德政圍一帶，進行代號「犁庭掃穴」的反黑行動，打擊黑幫氣焰及違例泊車。三聖一帶平日有不少代客泊車檔口，惟11月3日晚上在警方到場前已「人去檔空」。（王譯揚攝）

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屯門山景邨10月下旬有惡煞不滿被鎖車而圍毆保安員，警方11月3日再到屯門三聖及德政圍一帶，進行代號「犁庭掃穴」的反黑行動，在德政圍巡查兩間麻雀館。（王譯揚攝）

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而在10月31日下午，數名交通警在元朗西裕街打擊違例泊車，在一間燒肉店外正當進行票控期間及完成後，4名男子分別向警方叫囂及在旁拍攝，並「爆粗」辱罵交通警，並挑釁警員「隻揪」。警方增援後搜查及驅散4名涉案男子，其後拘捕涉案的「姑爺偉」和同門「四眼昌」。警方其後於11月2日，在元朗炮仗坊、西菁街和西裕街一帶多間麻雀館及酒吧搜查和查牌，警務處副處長周一鳴親自督師，新界北總區副指揮官韋志達亦有同行。

▼10月31日黑漢元朗辱罵抄牌警員▼



據了解，身穿白衣的「姑爺偉」粗言辱罵交通警。（網上片段截圖）

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▼11月2日元朗「犁庭掃穴」行動警務處副處長周一鳴督師▼



警方11月2日在元朗展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡及反黑社會行動，警務處副處長周一鳴親自到場在元朗炮仗坊一帶，巡查麻雀館。