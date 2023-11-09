名人站劫案｜24歲巴籍接應車司機被暫控行劫及拒捕 周五提堂
撰文：凌逸德
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尖沙咀廣東道「名人站」兩月前（9月11日）遭3名非華裔男子持刀槌行劫，劫匪共掠走20隻總值370萬元的名錶。警方迅速破案及起回全部贓物，並先後拘捕4名非華裔青少年，9月20日再拘捕一名24歲巴籍男主腦。及至昨日（11月8日），警方再在元朗區拘捕一名24歲非華裔男子，懷疑是負責接應其他被捕人的司機。警方表示，該名男子已被暫控一項「行劫」罪及一項「抗拒公職人員執行職務」罪，案件將於明日（10日）在九龍城裁判法院提堂。
消息指，該名被捕男子為巴基斯坦籍、持香港身份證，他在案發後曾匿藏於元朗洪水橋一間位置隱蔽的村屋內，警員經長時間埋伏，最終於昨日待他露面之際上前將其拘捕。案件至今累計6人被捕，而早前被捕的5人當中，有4人已被落案起訴。
▼警方11月9日押走24歲男疑犯離開西九龍總區警察總部▼
▼警方9月13日押10歲男疑犯到尖沙咀名人站重組案情▼
案中兩名分別報稱19歲和10歲的疑犯，合共暫控一項「行劫」罪，已於9月14日提堂，分別還押懲教看管及屯門兒童及青少年院。另一名14歲非華裔男童及一名24歲非華裔男子，亦各被控一項「行劫」罪，已分別於9月15日及9月20日提堂。至於一名17歲因涉嫌「誤導警務人員」被捕的非華裔少年，被獲准保釋候查。
▼9月11日尖沙咀名人站劫案現場▼
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