【有一種__人】#008 有一種不信因果的人 by葉子騫

上一篇文章中提及超級英雄最勁的地方就是可以不受因果的影響，殺完人都可以輕輕鬆鬆嘆個芝士漢堡或者告老歸田（⋯⋯但，上次你殺我，今次我殺你，都好像是一個因果的例子⋯⋯），這當然是出自筆者相信「善有善報，惡有惡報，若然未報，時辰未到」這個公平又帶著左膠的因果業力法則去看待世界。然而，你有你世界，我有我世界，更多人相信世上沒有因果這回事，或者因果並不是一個公平的存在，在這個世道有這樣信念的朋友，其實，又令人理解的。 text: 葉子騫 | image: 第二身

不信因果的人，首先相信生命是一個一次性的玩意，就只有眼前這短短幾十年（香港人不幸地有一百二十年）的光陰。生在這個狹小的城市，過著機械式的時間表，其實玩一次就已經感覺像min pay還債一樣，真的一次就好，沒有也千萬不要有輪迴，更不想聽什麼前世未來生。於他們眼中，輪迴是就是一樣徹底不公平的事，既然都記不起前生做過什麼，為什麼要今生以另一身份去受前生一個陌生人的業？這對今生的我公平嗎？公平的定義和刑罰又要以什麼來定量？殺了人真的要填命，還是只要貧窮十年就可以抵償，或者寫句道歉就可以？

而且，不論怎樣說，這個世界永遠沒有公平，沒有公平到一個地步只要有人跟他們說世界有公平，就已經對自己不公平。眼見歷史書上幾多人物，殺害了千萬人然後還可以衣食豐足子孫興旺最後含笑而終家富十代；再看看那些曾經傷害自己的前度，有幾多得到了如歌曲《你沒有好結果》一樣兇狠的報應；然後再打開越來越沉重到不想打開的報紙和很久沒有開的電視機，有辦你睇，報細數、僭建、囤地、偷工減料、落井下石、極度涼薄、貪污、藐咀藐舌、作假見證、彈出彈入、擘大眼講大話的人依然越來越好豐衣足食⋯⋯幾乎沒有一個人會得惡病生仔無patpat死不眼閉，那何來因果？！何來公平？！

壞人得不到惡報，同時好人都不見得有好報，用眼前的現實來舉證因果是公平的存在實在太難，相信因果的人被視為老土離地左膠亦非常明解，今時今日還希望壞人會等天收，喂呀out到一個點明呃__你啦細路！

到了這一步，當確定因果不存在，不相信因果的人就會分成三類做任何事都不會有後果時，就會出現三個情況：

情況一，既然壞人不會被罰，那當然是不擇手段不問倫理道德總之自己利益先行！ 情況二，既然沒有因果，那就不要奢望做壞事的人會有報應，專心管好做自己，做好自己然後照亮身邊的人，只要自己有能力，才可以做到不傷害人，也不被別人傷害。 情況三，最難也是最高境界，有沒有因果，有沒有壞人都跟我無關，只要自己口袋有錢，有瓦遮自己個頭，有戲睇有飯食有旅行去有IG有Snapchat有Twitter有抖音，有沒有其他的東西都不緊要，關我咩事先 !

「世界是不公平的」、「社會跟我無關」、「無官不貪」、「無商不奸」，時勢做英雄外，還做了是他的也是你和我的集體意識，結集大家的念頭，我們就可以創造出實相，求仁得仁，只要夠人多叠馬又夠大力，黑色真的會變成白色。以這個推論下去的話，說不定假以時日我們有一天真的可以超脫因果，做什麼事都不用負責任⋯⋯

問題是，在唔覺意創造實相之前，不妨提醒一下自己，到底我們打從心裡相信的是什麼，信不信因果，信不信政府，信不信上帝，信不信特首，信不信我們會2020年尾才收到四千蚊，信不信整個新地鐵站會陸沉，信不信性交可以轉運，信不信⋯⋯如果個人意識會變成集體意識最後創造實相的話，即是負面的意識產生負面的實相，那我們不妨相信多一點正面的東西，世界可以美好。

對呀，你看了這麼久，其實就是想叫你為自己和世界著想，諗嘢要諗清諗楚，真心想要先好落力諗，唔好成日諗埋一邊專諗負面，諗壞腦之餘仲會好麻煩的！