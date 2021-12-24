為余文樂陳冠希Johnny Depp紋身　荷里活御用刺青師Dr.Woo的故事

或許你聽過 Dr.Woo 這號人物，他是許多人口中「洛杉磯刺青名所 The Shamrock Social Club 最難預約的刺青師」，更是全球眾多名人：Johnny Depp、G-Dragon、陳冠希、Miley Cyrus、王陽明、余文樂等皮上藝術作品的完成者。

文： Lorry Liao（GQ Taiwan）



Woo 的本名為 Brian Woo，出生在美國洛杉磯，在十幾歲時他就被刺青藝術吸引，進而立定成為刺青師的想望，值得一提的是他的父母皆為美國當地的台灣移民者，對於刺青觀念尚未普及的亞洲地區，想當然父母在一開始並不支持他的想法，反而是希望他成為一名醫生，對 Woo 來說，醫生和刺青師都是在人們身上留下印記，只是方式不同罷了，同時這也是會使用 Dr.Woo 這個名字的想法來源。

點圖看看Dr.Woo的近照及其為眾多名人刺上的作品▼▼▼

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12 歲時開始自己摸索紋身這項藝術的 Woo 在就讀 Oak Park High School 時，讓當時單針刺青教父 Mark Mahoney 在自己身上寫下了人生第一個刺青，此舉也成為了開啟他日後與 Los Angeles 「Shamrock Social Club」這間紋身名所淵源的契機，

乾淨俐落的圖紋、線條，則是許多人對 Woo 刺青的第一印象，傳承自師傅 Mark Mahoney，Dr. Woo 對於圖像的敏銳度完整體現在他的紋身作品當中。當時剛到 Shamrock Social Club 拜師的 Woo 是吃盡苦頭，從店裡所有細微的小事開始做起，或許就是因為這樣，才讓他習得「單針刺青」所需要的更多耐心、細心，耗時又費神的專注力才能造就完美的技術，因此很多刺青師並不使用此種手法，不過 Dr.Woo 反而是將這門藝術帶入了自己的風格和品味，也成為了現在全球知名的「Fine line Tattoo」刺青師。（※Fine line Tattoo 以相對簡單的線或是幾何造型，所構成的刺青圖像）

更是因為 Dr. Woo 對於藝術、書法以及時尚都有涉略，也深刻體現在 Woo 的刺青設計上面， 細緻的線條與幾何圖形是 Dr.Woo 最備受推崇的作品風格，不同於一般紋身給人的硬派觀感，如鉛筆畫般柔軟卻細節十足的設計正是最迷人之處。

家鄉 Los Angeles 對於 Woo 來說是特別的存在，同時在這裡透過與人接觸、相識，Woo 也找到許多創作靈感，為了宣傳家鄉 L.A.，他曾經與 Hunter and Fox Tattoo 合作，開啟了一項免費刺青的徵選計畫，為五名入選者刺上靈感來自於 Los Angeles 地區的圖紋。

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身為一個荷里活影星、全球名人御用的刺青師，Dr. Woo 自然能在工作中接觸各界的著名人士，也讓他感覺到這樣的職業有趣之處。在一次訪問中 Woo 提到，他為現今全球正火紅的服裝設計師，同時也是 Off-White 品牌主理人 Virgil Abloh 刺青，更因此受邀觀看高端時裝品牌 Louis Vuitton 大秀，因此他有許多機緣能與時尚品牌合作，像是參與 Sacai 秀並一起合作服飾等等。

Dr.Woo 更加入了 H&M 新品牌 /Nyden 計劃當中，同樣參與合作的還有歌手 Dua Lipa、德國足球選手 Jérôme Boateng，而 Nyden 並不如同一般品牌的設計模式，而是在每一季與不同的意見領袖、設計師、名人等等合作，將不同的觀點與格調展演於品牌服裝上。

與之合作的消息一釋出，便有許多人好奇，相信更有許多喜愛 Woo 刺青的朋友會對此合作系列的設計感興趣，Dr. Ｗoo 認為與 Nyden 團隊合作非常棒，他們能一起討論想法、激發創意，更能將自己的想法與服裝設計相互結合，且並不只是把繪出的圖像放到 T-shirt，更是從材質、外型、甚至是回歸到最初對服飾設計的期待。

「刺青」對許多人來說是身體上意念的展現，或許也是對於生命中人事物有所紀念，如果你也對於 Dr. Woo 的刺青作品感興趣，卻一直沒有機會真正接觸到，可以從他與 /Nyden 的合作計畫中窺探許多 Woo 的想法與創意。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：陳冠希還有 G-Dragon 都找他刺青！揭密傳奇刺青師「Dr. Woo」的皮上藝術之旅！】