墨西哥紋身師創「模糊派」會動的刺青　錯體視覺打造3D立體美學

近年來有越來越多充滿個人特色的紋身師傅加入這個行列，完成的紋身成品也是既有創意又不失精美，令人讚歎真是藝術品等級啊！



像是在墨西哥有位名叫 Yatzil Elizalde 的紋身師，她的作品巧妙的融入了「錯視」的概念，以模糊的重疊線條一層又一層的打造出猶如 3D 效果的立體感。

會動的人像、卡通人物、藝術名畫等刺青圖案（點圖放大看看▼▼▼）

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紋身師本人將這種特殊風格稱為「Blurry Effect」，所有的紋身圖騰都就像是要下一秒就要動起來一樣充滿著迷幻的視覺魅力，她筆下的紋身包跨了人像、卡通人物、藝術名畫等等，全都各自有著不同的特色。

雖然這樣的圖案看久了好像會有點暈眩感，但身上有這樣的紋身，保證讓你在人群中超級吸睛啦！各位網友如果有紋身的打算，說不定能以 Yatzil Elizalde 的作品作為參考，有興趣的網友快快一起追蹤她的 Instagram 吧！

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