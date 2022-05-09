自學成紋身師嚮向交流　祟尚玩樂生活：刺青就是一門很酷的語言

「紋身」像是種客製化的表達方式，甚至可說是紀錄，就跟音樂、文字或影像一樣，是將思想和感受實體化，呈現出一個人的喜好跟特質，藏下自己才知道的意涵，這樣說來「比起服裝，紋身好像是種更親密的衣著？」

隨著風氣逐漸開放，大眾對於紋身的接受度也大大提升，相較過去這已不再是那麼神秘的文化，但也稱不上觸手可及，這次找來台灣 IBIZA_INK 的主理人——林彼得，不免俗的聊聊大家想知道的「如何入行」、「難忘經歷」外，我們更想帶你前往這個名為 IBIZA 的理想島國，島規只有一條：「放鬆玩樂」。



IBIZA_INK

於 2009 年成立、以美式風格為主的紋身工作室，主理人彼得因嚮往電影《撼動生命》（It's All Gone Pete Tong）中西班牙「伊比薩小島」上自在玩樂的生活態度，故將「IBIZA」做為店名，希望能傳遞輕鬆、美好的紋身精神。

+ 2

當初是如何接觸到紋身的？

在念研究所時刺了第一個紋身，後來就一直對紋身的相關文化很著迷，後來研究所畢業、退伍然後在台北的設計公司工作，那陣子每天都會看《邁阿密紋身客》之類的影集，就有了「既然我會畫畫，那為什麼我不把創作跟紋身結合？」的想法，於是我就上奇摩拍賣，買下了人生第一套紋身工具，那個時候網路還不像現在那麼發達，我透過無名小站找一些想刺簡易小圖的人，以不收費的方式進行紋身練習。

紋身跟畫畫、設計還是有蠻大差異的吧？在兩者間讓你覺得最受挫的差異是？

在平面上作畫是蠻簡單的事情，但換成在立體的皮膚上就要考慮到圖案的銜接、構圖有沒有端正、線條的流暢度還有入色等等問題，因為我沒有特別跟著紋身師學，幾乎都是靠自己摸索，在前一兩年進步非常慢，後來漸漸認識其他同行的紋身師，透過交流學到了更多「眉角」。

最喜歡紋身文化中的哪一點？

我只要帶著工具就能環遊世界紋身。它是生財工具，也讓我能不斷創作，而且透過紋身，我可以跟更多同行、非同行的人交流，紋身是不分國籍、職業的。

旅行時都會在當地紋身，到西班牙時在 IBIZA 刺了一隻麻雀叼著刀片，沒什麼原因，就只是這個元素還沒刺過。 林彼得

新的據點有特別以什麼主題或想法打造，或有想傳遞給訪客什麼理念？

之前「IBIZA」工作室陸續搬過三、四個地方，這是第一次以店面的形式跟大家見面！「IBIZA」這個名字源自於西班牙的一個度假小島，那是一個很放鬆、很 chill、常常在派對的地方，有別於一般有距離感的紋身店，我希望來到「IBIZA」的顧客都能像是到老朋友家作客的感覺，以放鬆的姿態來紋身。目前一樓是規劃成吧台和展示空間，以後會陸續邀請國內外的藝術家展示作品，也歡迎對這個空間有興趣的作者跟我們聯絡洽談，而二樓就是進行紋身的工作區。

希望來到 IBIZA 的顧客都能像是到老朋友家作客的感覺。 林彼得

於2017年2月開幕的赤峰街店面，彼得將一樓規劃成吧台和展示空間，而二樓就是進行紋身的工作區。

點圖看看IBIZA_INK的紋身作品▼▼▼

+ 6

近年來「紋身」在台灣大受歡迎，普遍的接受度也提高許多，你認為現在與過去保守年代中的紋身文化有什麼不同？

過去要較難取得資訊，現在因為網路的發達，你只要準備一套工具、上 Youtube 看教學影片，似乎就能自稱「紋身師」？大大小小的紋身店、工作室開始林立，這好像變成了一種新興行業，而相較於過去，紋身沒那麼神秘了。同時隨著網路興盛，客人也開始會閱讀、參考然後比較資訊，紋身師也開始要經營自己的風格，才能吸引到顧客。但我覺得台灣某些消費者的觀念已經落後中國蠻多了，譬如說台灣的女生大都喜歡清新的小圖騰、文字，這種「微紋身」風格客群一直很固定，有部份也是受到韓國的影響吧！但在中國，似乎資訊越封閉他們就越想往外挖掘，他們會更勇於接受新的風格，希望在台灣風氣這麼開放的地方，大家對於紋身的審美定義可以更廣闊。

在什麼樣的機遇下開始邀請各國紋身師到「IBIZA」駐店？

一開始沒有想到要做這件事，是大約6年前在 Facebook 上認識了韓國 Woo TATTOOER 的紋身師，本來是想跟他買紋身機器，他表示想來台灣看看，後來雖然機器沒買成，但我們交流了蠻多技術上的心得，他也給了我很多意見。之後這種「國際紋身村」的方式漸漸傳開來，國外的紋身師看到這樣的交流方式也會感興趣，我們已經有意大利、日本和瑞典的紋身師駐店，也會有韓國的紋身師來玩。

許多長輩對紋身都充滿刻板想像，家人支持你的工作嗎？

一開始我騙他們說是在接設計案子，慢慢的才讓他們了解自己的工作內容，也獲得了他們的支持，應該說從小到大家人就蠻支持我創作的，但難免長輩對紋身還是有刻板印象，他們也希望我身上的紋身別再增加了，但我好像還是一直刺。

有沒有曾經因為身上哪個紋身後悔過？

都沒有！但我蠻不建議刺情人的名字，通常都會後悔……

【延伸閱讀】Justin Bieber首談身上紋身圖案背後意義 頸上小鳥與信仰有關（點圖放大看看▼▼▼）

+ 10

會遇到什麼樣難搞的客人？

早期比較會，我那時沒有自己的風格，什麼都刺，也接受客人的「予取予求」，而紋身師最怕遇到的就是「當下很想紋身，但根本不知道想刺什麼」的客人，那種通常刺完回家後都會後悔，而且很容易受到周遭意見的影響，所以我現在只接「自己已經有想法」或「接受我風格」的客人，但經過這些事我 EQ 也被訓練得很好，越無理取鬧的客人，就越要用專業跟他溝通，如果無效的話沒成交也罷。另外我也蠻不喜歡遇到某些設計同行，他可能認為自己有專業的設計美學，但他並不了解「紋身」跟「在平面作畫」間的差距，紋身師會考慮關節擺動的角度、肌肉紋理等等，去找一個最好的視線角度落圖。

用一句話形容紋身：

紋身就是一門語言，很酷的語言。 林彼得

接下來的目標？

其實沒有什麼遠大的夢想，只覺得「莫忘初衷」很重要，「怎麼開始就要怎麼結束」。我喜歡紋身是因為能在人的皮膚上作畫是很特別的一件事，所以我做的事都是以此為原則，不會偏離這個軌道，有些紋身師到後來會變得比較像生意人，以「開很多店、賺很多錢」為唯一目標，或變成「能照圖刺的一模一樣，但沒有自我想法」的紋身工匠，我期許自己永遠對紋身保有熱情，並透過紋身旅行時的交流向各地傳遞自己的創作。

如果不當紋身師的話，現在會從事什麼行業？

開間漫畫咖啡店，擺些我自己喜歡的漫畫，像是楳圖一雄、望月峯太郎老師的作品，遇到同好就可以在店裡聊一整個下午，然後再規劃一個小小的空間，讓我可以在裡面畫畫。

後記

第一次見到彼得還有他的作品是在那個「無名小站」的年代，每張紋身的照片底下，都附註了選擇那圖案的原因，有些純粹是個人喜好，有些人則是在圖中藏下自己才知道的故事，也許紋身「什麼都不是，也什麼都是」，論動機是什麼，就像彼得說的「紋身就是一門語言」，這是一種讓我們能決定自己樣貌的語言，一種療癒了我們對某個故事的念念不忘的語言。

延伸閱讀：

太陽穴新刺青被批「毀了帥臉」！ 魔力紅主唱亞當李維急曝真相：是假的

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】