AI作品版權挑戰與NFT解決方案 語言模型與區塊鏈技術結合｜蘇仲成

在過去的一週，Meta發布了其最新的語言模型，Llama 3.1，這是一個擁有405B參數的巨型模型。同時，NVIDIA也表示，隨著這些強大的語言模型的出現，未來的編碼和解密將變得更加簡單和普及。這些發展不僅大大提高了創造力和生產力，也讓普通人能夠創造出各種各樣的程序和虛擬資產。



文：Michael C.S. So（嶺南大學研究生院客席助理教授）

語言模型（Language Models, LM）的飛速發展，如Meta的Llama 3.1和其他類似的技術，讓我們能夠更快、更輕鬆地進行創作。例如，Suno這樣的AI作曲軟件，能夠幫助用戶迅速地創作和發布自己的音樂作品。Suno是一款基於人工智能的音樂生成平台，旨在讓任何人都能創作出高質量的音樂。這種高效創作帶來的另一個重大影響便是版權問題的需求大幅增加。

AI生成產品的版權處理

AI生成的作品，如音樂、圖像和文本，面臨著版權保護的挑戰。現有的版權法在大多數國家無法有效保護這些AI生成的作品，因為這些作品通常缺乏人類創作的元素。這導致了對AI生成作品的版權保護和所有權的爭議。

一些專家建議，應該通過集體版權管理組織來管理AI生成作品的版權，這樣可以確保版權的有效保護和合理分配。這種方法可以促進市場的良性運作，並保護創作者的權益。

NFT的應用

NFT的初衷主要集中在數字藝術品和虛擬資產的買賣上，但隨著AI技術的進步，NFT的應用範圍也在不斷擴大。通過語言模型的協助，創作者可以生成多種多樣的虛擬資產，這些資產需要有穩定且可靠的版權保護和交易機制。NFT提供了一種能夠滿足這些需求的理想解決方案。

以Meta的Llama 3.1為例，這種超大規模的語言模型能夠生成逼真的文本、音樂、圖像，甚至是複雜的程序代碼。這些創作成果需要有一個可靠的版權和交易系統來保護和管理。NFT正好填補了這一需求的空缺。通過NFT，每一個虛擬資產都能夠被唯一標識和驗證，從而確保版權的保護和交易的公正性。

AI與區塊鏈的結合

利用AI和區塊鏈技術，可以實現對AI生成作品的版權保護和管理。具體來說，可以通過以下幾個步驟來實現：

1. 生成作品：使用語言模型生成文本、音樂、圖像或程序代碼。

2. 版權登記：將生成的作品通過NFT進行唯一標識和登記，確保其版權的唯一性和不可篡改性。

3. 相似度檢測：利用AI技術對區塊鏈上的作品進行相似度檢測，確保新生成的作品不侵犯已有作品的版權。

4. 版權交易：通過區塊鏈技術進行版權交易，確保交易的透明和公正。

這種方法不僅可以大大提高版權保護的效率，還可以減少對人工和法律資源的依賴。通過AI和區塊鏈技術的結合，可以實現對AI生成作品的高效管理和保護，促進數字創作的繁榮發展。

未來展望

隨著AI技術的不斷進步，數字創作將迎來爆發式增長。NFT不僅可以用於數字藝術品交易，還可以應用於各種虛擬資產的創作和管理，成為解決數字版權問題的有效工具。通過AI和區塊鏈技術的結合，可以實現對AI生成作品的高效管理和保護，促進數字創作的繁榮發展。

總結來說，語言模型的發展大大提高了創作和生產的效率，而NFT則提供了一個可靠的版權保護和交易機制。隨著AI技術的不斷進步，NFT的應用範圍也在不斷擴大，從單純的數字藝術品交易轉向更加廣泛的虛擬資產創作和管理。這一趨勢不僅提升了數字創作的價值，也為版權保護和交易帶來了新的解決方案。