《 本週之最》第一位：抖音便攜式折疊桶洗衣機 震撼價¥127

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小編定時會同大家分享每週唔同嘅至抵買產品，務求大家可以喺最抵最好嘅時機買到性價比極高嘅產品，做個精明醒目嘅消費者。

本週之最 第一位： 抖音便攜式折疊桶洗衣機

立即睇吓以下產品有幾抵買！

第１位：抖音便攜式折疊桶洗衣機 震撼價¥127 (原價¥256)

呢個折疊桶式洗衣機利用超振波高頻振，令水可以持續激起，壓爆無數微米級氣泡，氣泡爆裂過程會造成高達1000個大氣壓而瞬間高溫，從而乳化﹑剝離污垢。利用渦輪洗，可以令衣物嘅磨損減小。

呢個折疊桶洗衣機外型超級搞笑，可以折疊成貌似飛碟嘅形狀，用嘅時候只需將佢輕輕拉起，就會變成一個24cm高身嘅桶型。

使用方法好簡單：

1. 插電之後加入適量嘅水

2. 放入衣物

3. 加入適量洗衣液

4. 開啟電源

5. 只需30分鐘就會清洗乾淨衣物，定時自動關機

超級方便嘅便攜式折疊桶洗衣機！啱晒拎去宿舍用，或者用嚟清潔自己內衣褲都好方便。最緊要係佢超級慳位！

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+ 3 + 2

第２位：GT Sonic超聲波家用洗眼鏡機 震撼價¥338 (原價¥499)

小編誠意推薦呢部GT Sonic超聲波家用洗眼鏡機比各位四眼BB！小編都知道帶眼鏡真係好麻煩，成日都要用眼鏡布抹，但又永遠都抹唔乾淨晒啲塵，最怕就係有啲油係塊鏡上面。。。係異性見到你眼鏡咁污糟嘅話都會9秒9嚇死！所以呢部洗眼鏡機絕對幫到大家手。

只需一鍵即按則可啟動呢個洗眼鏡機，利用超聲頻率去清潔物件。即使係隱形眼鏡都可以成對連埋個盒放入去呢部機度洗！只有將平日洗con嘅清潔液加入去洗眼鏡機入面，就可以透過超聲波嘅穿透性，以水為媒介嚟洗潔盒入面嘅隱形眼鏡。其他細小嘅物件一樣可以放入去洗㗎！例如係頸鍊同手鍊等。

GT Sonic超聲波家用洗眼鏡機仲有超級多好評，話呢部機功能超多，洗乜都得！而且教大家用清潔液洗物件嘅效果比用清水洗會更好～ 𠵱家購買即刻送你¥30現金優惠券！

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+ 3 + 2

第３位：AfterShokz韶音AS501藍牙運動骨傳導耳機 震撼價¥498 (原價 ¥598)

講到耳機，𠵱家基本人人都會有個藍牙耳機，跑步﹑做GYM﹑搭車，只要係自己一個嗰陣嘅話都可以專心聽歌打機睇片～ 今次日就推介呢款跑步專用嘅耳機啦！

骨傳導耳機有別於一般需要深入耳廓或是戴喺耳仔外面嘅耳機。骨傳導耳機只需要將驅動單體貼喺耳仔附近，就能透過骨頭共振嘅方式將聲音直接傳達到大腦接收端。由於不需要遮擋住耳朵，所以能夠同時接收外界聲音。

骨傳導耳機係十分新穎嘅技術，因為平日做運動時如果使用傳統耳機，會隔絕外界嘅聲音，但其實係相當危險，因為會聽唔到路面或外界嘅聲音，降低咗危機意識。

AfterShokz韶音AS501藍牙運動骨傳導耳機係掛頸式嘅耳機，成條帶都係反光條，方便各位運動人士夜跑時使用，方便跑街時畀駕駛人士見到，減低危險。而且可以將操作器夾喺衣領，方便調節音量﹑轉歌等。

呢個運動耳機利用全新抗風噪技術，令你可以一邊做運動一邊傾電話都可以保持通話清晰。只要充滿電就可以6個鐘持續播放，啱晒行山﹑馬拉松等等長途運動。

如果想買番個耳機做運動用嘅話，不妨考慮吓呢個！

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+ 2

第４位： STARESSO二代 家用便攜式戶外咖啡壺 震撼價¥378 (原價¥988)

想去camp都想飲到熱辣辣嘅咖啡？你需要一個戶外咖啡壺！呢個STARESSO二代家用便攜式戶外咖啡壺就可以滿足你嘅願望喇！咖啡膠囊同咖啡粉都啱用，大細同普通水樽差唔多，拎出街用都好方便。

使用方法十分簡單，如果你係用咖啡粉的話：

1. 將咖啡粉放落咖啡壺嘅器皿，然後壓平咖啡粉。

2. 將下蓋擰實之後就可以放喺底座上面，再加入水。

3. 先輕壓旋轉起壓杆，然後再快反覆快速按壓。

4. 一杯香噴噴嘅咖啡就完成喇！

如果用咖啡膠囊的話步驟都係大同小異，只要將咖啡膠囊直接放落咖啡壺嘅器皿度就OK～ 不過記得注意咖啡膠囊嘅方向正確。

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+ 6 + 5 + 4

(產品資料以官方最新發佈為準)