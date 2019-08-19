《本週之最》第一位：迪卡儂室外羽毛球網架 震撼價¥179.8起！

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小編定時會同大家分享每週唔同嘅至抵買產品，務求大家可以喺最抵最好嘅時機買到性價比極高嘅產品，做個精明醒目嘅消費者。

本週之最 第一位：Decathlon迪卡儂室外羽毛球網架

立即睇吓以下產品有幾抵買！

第１位：Decathlon迪卡儂室外羽毛球網架 震撼價¥179.8起！

平時打羽毛球基本上都一定要book場打，因為冇網根本打唔到，又冇乜癮。但係你知啦，香港啲體育館場基本上全年都爆滿，要book到啱時間同朋友一齊打羽毛球，完全係難過登天！

不過𠵱家唔使咁麻煩喇！因為Decathlon迪卡儂室外羽毛球網架可以幫你達成到隨時隨地打羽毛球嘅願望！呢個羽毛球網架採用十字架底盤設計，可以穩定抗風。安裝只需4步，1分鐘就可以搞掂組裝好。而且網球架好輕，網架連埋底座都只係若2.14KG，拎出街或者去camp玩都好輕鬆～

而且¥299.8嘅套裝仲可以包埋兩個球拍同兩個羽毛球，所以超級抵玩！7日內可以無條件退換。 小編搵到香港某啲網站都有得買類似嘅產品，唔包球拍至少都要$389，𠵱家上淘寶買可以慳番成舊水！

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第２位：伸縮折疊式落地靜音小風扇 震撼價¥178 (原價¥298)

呢把風扇厲害之處就係佢伸縮嘅功能，伸縮杆可以調節至枱面擺放嘅合適高度，亦可伸長最高至1米，作為直立式落地風扇。當唔用嘅時候，仲可以折疊起來，變成超迷地嘅size，收納係櫃筒都得！要帶把風扇返工返學用都冇難度。

內置電池7200mAh，可以持續用4-10個鐘。4個風力可以自行調較，風扇頭更可以轉旋180°。如果作為枱面風扇的話，風扇嘅底座仲有空間可以作為收納雜物用途。



小編已經幫大家格埋價，HKTVmall有賣類似嘅電風扇，但價錢特價後都要$248！淘寶呢部只需¥178，幫你慳番幾十蚊！𠵱家購買立即送你¥10現金優惠券！

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第３位：微力達自動除塵寶 送靜電除塵紙20片裝 震撼價¥178 (原價¥298)

微力達自動除塵寶又係懶人恩物，只要換上吸塵紙，一按即可以開動自動除塵寶，幫你吸乾淨屋企啲塵喇～

呢個自動除塵器有自動避障系統，當除塵器遇到牆壁或者家具等障礙物時，就會自動改變吸塵嘅方向。附送嘅靜電除塵布可以吸附同掃除毛髮﹑灰塵等細小垃圾。靈巧嘅機身設計可以深入清潔家具底部﹑邊緣罅隙等，而且自轉清潔功能可以加強除塵器嘅清潔力。

微力達自動除塵寶有兩種清潔模式可以揀：

短時模式：連續清潔30分鐘

長時模式：連續清潔120分鐘

各種地面都可以用到，無論係地磚﹑地理石等，都一樣可以靠除塵器去打掃乾淨。快啲買番個微力達自動除塵寶，以後可以輕鬆唔使自己吸塵！

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第４位： 家用智能空氣淨化器 去甲醛霧霾煙味 震撼價¥98起 (原價¥168起)

愈來愈多人都會喺屋企用空氣淨化機，主要過濾空氣細菌，減少細菌對鼻敏感造成嘅影響。

呢個家用智能空氣淨化器有二合一巧能，除咗可以淨化空氣之外，仲有加濕作用。3L大水箱設計，可以支持長達24小時使用。而且有香薰功能，所以唔止可以淨化空氣細菌，仲可以清除室內異味。

智能空氣淨化器使用高效淨化過濾網，分別有三層過濾：

1. 初效棉層：阻隔灰塵﹑大顆粒塵埃

2. 活性炭層：淨化二手煙﹑甲醛﹑揮發性有機物

3. 冷觸媒層：消滅細菌﹑分解甲醛

空氣淨化器以智能觸控板面操作，有多種模式選擇，可自由調節定時控制等，操作十分簡單。𠵱家購買立即送你¥70現金優惠券！

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第５位： 家用室內全自動滅蚊燈 震撼價¥29.9 (原價¥39.9起)

好多住村屋嘅朋友都會遇到一個問題，就係夏天好多蚊蟲！最慘係瞓覺嘅時候啲蚊飛嚟飛去，搞到成晚瞓唔着！所以呢個時候，你需要一個室內滅蚊燈！

呢個滅蚊燈係使用USB插頭充電，如果擺放嘅位置冇電源的話，用尿袋一樣可以幫滅蚊燈充電！

滅蚊燈嘅使用方法十分簡單：

1. 將滅蚊燈放置在距離地面0.8-1.2m高的地方(例如枱面)。

2. 將滅蚊燈盡量擺放遠離人的位置，因為人的氣溫和氣味對蚊子的吸引力遠大於機器，尤其是孕婦和嬰兒 。在無人的環境下使用，效果會更顯著。

3. 因為滅蚊燈採用的是光源誘蚊來吸引蚊子，所以在機器工作時，請關閉房間內其他強光源。光線愈暗效果愈好，請確保房間內只有滅蚊燈一處光源。

4. 滅蚊燈不同於蚊香等化學驅蚊產品，所以滅蚊不是一開機就能馬上殺死蚊子，需要持續使用才有效果，建議在睡覺前提早(至少3小時) 將機器開啟。

5. 使用滅蚊燈時不要打開窗戶，建議裝上紗窗，確保室內蚊子捉捕完後，室外蚊子不會再次進來。

6. 使用滅蚊燈7天後才再打開儲蚊盒，因為採用純物理滅蚊方式，蚊子是通過風乾脫水死亡，如果經常打開儲蚊盒的話，可能會讓沒死掉的蚊子再次飛出去。

7. 初次使用請連續使用3-5天，白天使用時請關閉門窗，拉上窗簾，保持黑暗的環境。可先放在卧室滅蚊，睡覺時可移到客廳﹑廁所，或廚房等地方使用。

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