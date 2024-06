粉底液推薦2024｜15+必入手專櫃粉底液：持妝養膚 打造無瑕美肌

【粉底液推薦2024/專櫃粉底液】想要打造好膚質,除了要護理得宜,一款好的粉底液更少不免!食物當然要不時不食,而其實護膚品、化妝品亦要因應皮膚、天氣等因素去更換,特別想打造好的膚況,能夠持妝同時養膚的粉底液、粉底霜更是必備。想入手粉底液、粉底霜的話,不妨參考以下推薦!



粉底液推薦2024:1. EMK Beverly Hills 輕透煥發(8合1)粉底霜(C1) Glowin Tinted Cream C1

優惠價HK$339

敏感肌最怕化妝品、保膚品中的成份雜質太多,天然成份的話就能夠令人安心使用。這款以龍舌蘭為主要成份,8合1功能的粉底乳霜,能夠滋養、滋潤肌膚,同時阻隔並對抗外來污染物,打造細緻妝感。

粉底液推薦2024:2. CHARLOTTE TILBURY 幻肌流光底妝棒 UNREAL SKIN SHEER GLOW TINT HYDRATING FOUNDATION STICK HK$380

想要輕鬆疊加遮瑕效果、補妝,CHARLOTTE TILBURY 這款蘊含膠原緊膚元素™,揉合突破性LIGHT MAPPING MESH 光映射網格技術™的粉底棒,能夠輕易與肌膚無縫融合,瞬間營造出3-D立體光澤感、柔焦瑕疵及提拉塑型效果,極簡單就能塑造出猶如偽素顏必備的第二層肌膚。

粉底液推薦2024:3. KANEBO COMFORT SKIN WEAR 輕柔透亮粉底液 30ml HK$470

夏天最怕融妝或掉妝,令到瑕疵、凹凸肌膚紋理盡露,KANEBO這款以滋潤彈力複合物、修復粉末啫喱加上清澈微細粉末顏料,能夠高度融入肌膚,持久地保持細緻妝容質感。

粉底液推薦2024:4. BOBBI BROWN 王牌蟲草抗氧修護精華粉底液 SPF 40 PA++++ HK$670

擔心持妝太久會對皮膚造成負擔?只要用上養膚成份的化妝品,就可以襯化妝時偷偷變美!BOBBI BROWN 這款人氣的蟲草抗氧修護精華粉底液,質地輕盈順滑,高效護膚成分配合防汗、防潮、持久不脫妝技術,輕鬆打造兩種光感妝效,一泵即能打造緞光肌,兩泵打造奶油肌,猶如第二層肌膚般透亮自然妝感。

粉底液推薦2024:5. 全新PRADA REVEAL原光新肌粉底液 30ml HK$610

PRADA今年宣佈推出彩妝品,消息一出已令不少女生十分期待!而這款外形簡潔的原光新肌粉底液,其實是款妝養合一的產品,裏藏重大黑科技。10款色調建基於一個有3,000種不同膚色的大數據演算法,配合IRL(In-Real-Life)-micro-filterä動態濾光科技,能夠從三大層面改變膚質,針對膚色、透明感以及紋理,打造絲柔霧光濾鏡妝效。

粉底液推薦2024:6. SUQQU 晶采艷澤粉底液 THE LIQUID FOUNDATION 30ml HK$680

想要彈性與光澤兼備的透明感美肌,日系品牌的粉底液就可以打造通透、水潤的妝感。而 SUQQU 首間香港專櫃開幕後,亦帶來添加13種日本產美容保濕成分,能夠高度光澤、高遮瑕力的13款色調的柔滑粉底液。

粉底液推薦2024:7. ARMANI beauty Designer Glow設計師光感修護粉底液 30ml HK$655

女生最怕皮膚暗沉,想要持久而光澤的妝感,就需要到一款能夠完美校正亞洲人肌膚狀態的粉底液。ARMANI beauty 新一代修護粉底,具有10 款色調,揉合 80% 護膚成分、結合普魯士藍珠光配方及鏡光折射珍珠微粒,絲緞質感,能夠無懼氧化,去黃同時提亮膚色;輕鬆打造輕盈的原生無瑕妝容。

粉底液推薦2024:8. Make Up For Ever HD SKIN HYDRA GLOW高清光感柔焦粉底 30ml HK$440

Make Up For Ever 一直深受模特兒、化妝師的喜愛,而全新HD SKIN HYDRA GLOW 高清光感柔焦粉底,具有86%護膚成份,集底妝及護膚於一身,能夠持久保濕,與肌膚無痕融合,層疊出不同遮瑕度的需要,輕鬆迎合不同膚質的女生需要。

粉底液推薦2024:9. Fenty Beauty 調光大師沐光水潤粉底液 Soft’Lit Naturally Luminous Foundation 85g HK$338

想要一款具備遮瑕與光澤感的粉底,Fenty Beauty 這款全新沐光粉底液,以獨家專業調光技術,結合亮光油份、聚合物、粉末以及養膚成分,能夠將保護肌膚同時控油保濕,不論乾肌到油肌的女生都能夠打造不浮粉、不脫妝的自然原生水光妝感。

粉底液推薦2024:10. Charlotte Tilbury 輕盈無瑕粉底液 30ml HK$440

春夏最需要輕盈與遮瑕兼備的妝感,而Charlotte Tilbury 這款輕盈無瑕粉底液 ,揉合三大專利配方:革命性2% MAGIC REPLEXIUM ™專利配方、MAGIC MOSSCELLTEC™專利保濕配方以及獨有AirCool ™ 專利技術,能夠柔化6大底妝瑕疵,包括毛孔、痘印、暗沉、泛红等;即使在濕熱天氣時刻,亦能保持完美無瑕妝容。

粉底液推薦2024:11. RMK 原美零瑕絲絹粉底液 Liquid Foundation Flawless Coverage 30ml HK$420

喜愛原生肌的妝感,不妨一試RMK 原美零瑕絲絹粉底液。這款水潤輕盈質感的粉底,主打實現原生美肌妝效。當中以6種護膚保濕成分,加上高遮瑕力及持妝度,能夠巧妙地遮蓋肌膚瑕疵,展現細密、自然的遮瑕力。

粉底液推薦2024:12. shu uemura植村秀 無限輕透持妝粉底液 35ml HK$480

shu uemura植村秀這款人氣大熱的無限輕透持妝粉底液,兩度榮獲「香港銷量No.1*粉底液」的殊榮,深得人心的原因在於其創新粉底配方,延展性十足,持妝一整天亦能保持舒適、自在感,打造自然輕透的偽素顏、無毛孔完美底妝!

粉底液推薦2024:13. Gucci Beauty Éternité de Beauté粉底 30ml HK$600

油肌女生最擔心春夏濕熱的天氣,妝感容易出油、脫妝不服,而能夠全日持久、控油的啞緻粉底液就更顯重要。而Gucci Beauty Éternité de Beauté粉底,更有冷調、中性調、暖調與橄欖調四種色調,能夠輕鬆符合各女生的需求。

粉底液推薦2024:14. JSM Beauty Skin Nuder Foundation原膚光感清透粉底液 30ml HK$346

想要水潤韓妝感,不妨試試這款剛進香港,由韓國彩妝界大師鄭瑄茉創辦的JUNG SAEM MOOL BEAUTY(JSM Beauty)的底妝產品!這款原膚光感清透粉底液,能夠打造持久貼膚的妝容,營造360度裸感光澤,仿如天生肌膚的妝感。

粉底液推薦2024:15. NARS 全新自然亮采持久粉底液 30ml HK$470

夏日底妝最怕氧化, NARS 這款經典自然亮采持久粉底液將成份升級,打造16小時長效『STRONGWEAR』,煥膚成份加上微粉顏料以及礦物質粉末,集遮瑕、持久以及亮澤於一身,輕鬆變美養膚!

粉底液推薦2024:16. YSL Beauté ALL HOURS恆時輕透霧光粉底液 30ml HK$650

YSL Beauté 這款以科學方式打造出粉底液的理想色調範圍,將77% 護膚精華成份,配合獨有新肌粉末,打造出輕透活膚的霧光妝感。