卵巢早衰｜壓力大、常捱夜可致卵巢早衰！4營養素助養巢、抗衰老
撰文：米可羅
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【卵巢早衰/POF/卵巢保養】或許大家都會發現，隨著年齡增長，容易出現月經稀少、月經延期、陰道乾澀等卵巢早衰現象。而步入40歲，更有可能面臨提早停經問題。雖然卵巢早衰跟人會變老是一樣的道理，是沒辦法阻止及逆轉，但是可以靠後天努力來延緩衰老的速度。台灣營養師高敏敏早前分享卵巢抗衰老方法及必吃營養素，女士們必收！
儘管年齡只有20、30歲，但卵巢功能卻像50歲，會開始出現月經經期不規律、失眠，甚至幾個月沒來經情況。台灣營養師高敏敏日前分享保護卵巢功能、延緩卵巢衰老的飲食建議及方法，提早預防卵巢衰老。
卵巢抗衰老必吃營養素｜1. 大豆異黃酮
可以從喝豆漿、吃毛豆攝取，因為豆製品裡豐富大豆異黃酮，可以抗氧化，對延緩老化很加分。
卵巢抗衰老必吃營養素｜2. 肌醇與葉酸
即是大家經常說的維他命D8跟B9，當中的水溶性維生素，以改善不規律的排卵，增加卵子成熟數。因為是水溶性的營養，所以建議每天進食綠色蔬菜、全穀雜糧類的食物，如燕麥。
卵巢抗衰老必吃營養素｜3. 輔酶Q10
平日大家可以透過進食橄欖油、堅果攝取，提高卵子品質，維持女性功能的健康。
卵巢抗衰老必吃營養素｜4. 維他命D3
除了可多進食三文魚、香菇、牛奶等食物，亦可在天氣好的時候去曬太陽，來增強維生素 D3的吸收。
抗老化這樣做!
除了按照上述飲食意見，由日常飲食中著手之外，平日生活習慣亦要加以配合。例如：避免捱夜，每天最少有6-8小時的充足睡眠；多游泳，有助卵巢功能健康；「地中海型飲食」，多進食原型食物、海鮮蔬果，加強抗發炎及保持好心情，關注個人身心靈健康。
(資料來源：文章獲營養師高敏敏授權轉載。)