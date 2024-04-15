金像獎2024｜林熙蕾48歲仍明艷照人！5護膚瘦身法：4點後不吃水果

第四十二屆香港電影金像獎完滿結束，期間有著不少小插曲，為盛事增添色彩。台灣一代女神林熙蕾昨晚亦見於紅地毯上，並負責頒發「最佳男配角」。現年48歲的她，亦以台灣婚紗設計師品牌Nicole + Felicia的黑色一字肩禮服，襯搭Cindy Chao珠寶，所散發的魅力與氣場，完全不輸年輕演員，依然是觀眾們心中的大美人。林熙蕾近年復出幕前，雖已為兩孩之母，但在肌膚和身材管理方面，都保持得宜，以下4個她的凍齡護膚瘦身法，大家不妨參考。



台灣一代女神林熙蕾昨晚亦見於第四十二屆香港電影金像獎的紅地毯上，並負責頒發「最佳男配角」。(IG@yuwei5858)

金像獎2024｜林熙蕾凍齡護膚瘦身法1. 無麩質飲食

為保持健康體態，林熙蕾在飲食方面非常清淡，遵從無麩質飲食，戒食小麥、大麥和黑麥等食物。不過她亦會選擇澱粉，改以低升糖指數食物，如糙米、番薯和藜麥等作菜，裡面含有豐富纖維，對腸道有幫助。她亦會吃含優質蛋白質的食物，並指出烹煮時間要在20分鐘內，以避免營養流失。

雖然飲食嚴謹，但她亦透露偶爾會放縱一下，每個月給自己兩天cheat day，會食火鍋、炸物和甜品等，不過她若想吃這些重口味食物，都會選在早上食，以儘量減輕身體負擔。

林熙蕾在飲食方面非常清淡，遵從無麩質飲食，戒食小麥、大麥和黑麥等食物。(IG@kellyhlin)

金像獎2024｜林熙蕾凍齡護膚瘦身法2. 4點後不吃水果、菜葉

在中醫角度，不同食物都屬不同性質，如生果、菠菜葉、芹菜葉和莧菜葉等，都是寒性食物。林熙蕾曾表示，由於進食寒性食物，容易造成水腫，因此這些食物都會定在下午4點前吃完，而晚上則會選擇茄子、椰菜、四季豆等「根莖類蔬菜」。

林熙蕾曾表示，由於進食寒性食物，容易造成水腫，因此這些食物都會定在下午4點前吃完。(IG@kellyhlin)

金像獎2024｜林熙蕾凍齡護膚瘦身法3. 戒有糖飲料

糖類食物容易影響膚質，林熙蕾亦會戒飲果汁，連牛奶都較少飲，基本上以水為主，其他的都是無糖豆漿和燕麥奶等健康飲品。她更指出這做法已是多年的習慣。

林熙蕾會戒飲果汁，連牛奶都較少飲。(IG@kellyhlin)

金像獎2024｜林熙蕾凍齡護膚瘦身法4. 消水腫甜湯

為了上鏡看來更顯瘦，不少女星都會積極做足去水腫的功夫。林熙蕾也有自己的去水腫食譜，如將茯苓、紅豆和蓮子熬煮，然後連湯渣也吃下，這樣便能排除體內多餘水分。

此外，她在每日早上都會喝杯薑汁，以保持身體暖和，改善體質。她表示，會將老薑去皮切塊，然後加水榨汁，再隔渣煮滾，待涼後雪藏。每次使用時，她都會將10毫升薑汁混合100毫升熱水及少量黃糖飲用。

林熙蕾也有自己的去水腫食譜。(IG@kellyhlin)

金像獎2024｜林熙蕾凍齡護膚瘦身法5. Barre運動

要維持優美體態，林熙蕾都表示需要運動！她每星期都堅持做3至4次運動，認為剛開始可相約朋友一起，以提升動力，再慢慢轉為習慣。她尤愛帶氧運動，如瑜伽、普拉提、游泳和跑步等，更為自己定下「運動時間表」，其中逢星期三都會做Barre運動。這運動結合芭蕾、瑜伽和普拉提，以芭蕾舞為基礎，可以延展身體、提升肌力，令身材更為輕盈。