纖體保健食品｜夏日輕鬆瘦身推薦：燃燒脂肪、改善肚腩下半身肥胖

纖體保健食品｜瘦身是女生不休止的話題，尤其到了夏天！為了達到更好的減肥效果，除了做運動和飲食配合外，纖體保健食品亦是不錯的輔助，部分有著減少熱量吸收、抑制脂肪合成、增加代謝效率等功效，這次為大家集合了數款有助纖體的保健食品，大家在入手時可以因應需求選擇。



纖體保健食品推薦1. Future Salad高纖新沙律飲（7包裝）

購買方法：HK$239.2（原價HK$299）

Future Salad的高纖新沙律飲，一包就擁有五碗沙律的營養含量，有著6大好處及功效，包括：蘊含豐富營養及纖維為人體提供多種健康保護、降低熱量攝入達至纖體修身效果、促進腸道蠕動以改善及預防便秘問題、促進血液循環達至燃燒脂肪、使肌膚亮白光澤並改善暗瘡問題，以及維持心臟健康。

記者實試Future Salad凍齡新沙律飲：肌膚氣息明顯提升 可當代餐？

纖體保健食品推薦1. Future Salad高纖新沙律飲（7包裝） (01mall)

纖體保健食品推薦2. Proven 益生菌瘦身排毒配方 30粒

購買方法：HK$270（原價HK$368）

Proven的瘦身排毒配方益生菌，是選用Lab4®益生菌配方，於多個世界級臨床測試中，證實在腸道健康及免疫系統上有多種好處並無西藥副作用。此外，產品加入獨有針對瘦身減脂的胚芽乳酸桿菌，聲稱無需額外調控飲食或運動量，體重、腰圍及臀圍均下降，特別適合有肚腩困擾及下半身肥胖人士。

纖體保健食品推薦2. Proven 益生菌瘦身排毒配方 30粒 HK$270（原價HK$368） (01mall)

纖體保健食品推薦3. 賢者之食卓 膳食纖維 30包 HK$99 (原價HK$235）

購買方法：HK$99 (原價HK$235）

賢者之食卓的膳食纖維，只需每餐一包伴隨正餐食用，即可延緩腸道中澱粉的吸收，阻截脂肪，餐後將未及吸收的脂肪排出體外，同時有助穩定餐後血糖值升幅。這款膳食纖維是小小一包，方便攜帶外出用餐且無色無味，輕易溶解於任何餐湯或飲料中。

纖體保健食品推薦3. 賢者之食卓 膳食纖維 30包 HK$99 (原價HK$235） (01mall)

纖體保健食品推薦4. NICORIO FLAVOS 燃脂丸 31日份 HK$260

日本知名日常補充品品牌NICORIO的FLAVOS 燃脂丸，很適合整天坐在辦公室和有腹部肥胖的女生，產品中的成分黑薑含有大量多甲氧基黃酮，其物質同時具備加速分解及消耗脂肪的能力，達到減少腹部脂肪的效果。此外還蘊含北海道所產的山葵葉，當中的異牧荊素和木犀草素，不但能促進血液循環，更能加速新陳代謝從而消耗熱量，有效解決身型走樣的困擾。

纖體保健食品推薦4. NICORIO FLAVOS 燃脂丸 31日份 HK$260（NICORIO）

纖體保健食品推薦5. NeoYouth美康萊Calonara美の瘦瘦 56片 HK$728

日本NeoYouth美康萊的Calonara美の瘦瘦，選用革命性升級消脂減重配方，包括專 利IGOB131非洲芒果籽提取物、專利GarCitrin®藤黃果提取物、專利DetoSenna®翅果鐵刀木提取物，天然成份無藥性，經臨床實證有效、無刺激性並無入侵性，有效點對點減低油糖攝取和擊退脂肪形成積聚，調控健康食慾及促進暢順的消化，做到一步到位全身享瘦。

纖體保健食品推薦5. NeoYouth美康萊Calonara美の瘦瘦 56片 HK$728（NeoYouth美康萊）

纖體保健食品推薦6. NATURO VITA 極燒脂Ultra Burn 2.0 升級版 HK$459（原價HK$$519）

NATURO VITA的極燒脂Ultra Burn 2.0升級版，採用了Ultra Bvrn+™燒脂配方及Slimm∞st及™提升基礎代謝的獨家雙重減脂配方﹐由醫學團隊研發﹐蘊含中、西天然減脂成分。產品有著8大減重功效，有效降低體脂率達14%，降低因脂肪引起的肥胖問題，並可加快燃燒更多卡路里，塑造輕盈健康好體態。