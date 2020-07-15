【2020唇膏】盤點6大品牌夏日全新唇彩　限量版新色打造豐潤雙唇

美妝品牌在夏天陸續出手，口紅唇膏新品排排站等著上市，這一波包含YSL敲碗超久的雪絨唇露、Gucci新色和Lancome絕對完美唇膏 2020七夕限定版，支支精彩，唇膏控不容錯過。

1. TOM FORD紅毯超性感唇膏

被暱稱做"TF長管"的限定系列，白色鋼琴烤漆的俐落方型管身，鑲嵌金色邊框，如同撒落的耀眼金色光束與白色光芒。注入滿滿保濕成份，一抹潤澤打造彷彿會爆水的豐潤雙唇。

2. YSL 時尚印記雪絨唇釉

消光黑蓋與霧面瓶身呼應了超時髦的雪絨妝感，唇膏蓋扭開是經典YSL Cassandra Logo刷頭，品牌利用高密度的極緻色彩分子與雪絨嫩唇精露相互調合，打造出保濕又顯色的水嫩霧唇。

「2020限定色」

在小紅書上超級火熱的兩款限定色，裡面都加入超細緻的光澤粒子，有網友形容好像為雙唇染上灑滿碎鑽和金箔的蜜桃酒。

3. BOBBI BROWN 迷戀輕吻唇膏 全新10色

Bobbi Brown 身為裸妝專家，對於裸色的追求無人能及，2020年7月品牌精心研發出史上最齊全的奶茶可可色系，任何膚色都能駕馭、顯氣質。

▼▼「主打色推薦」

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4. Lancôme 絕對完美唇膏2020七夕限量版

為了讓女孩七夕有禮物可以指定，Lancôme端出超精美的限定設計，人間最美奶茶色#274、黃皮救星胡蘿蔔色#196及#行走的小櫻桃#525等人氣色號，紛紛換上由法國工匠縫製的真皮外衣，上面還燙印著充滿法式情懷的色號名，絕對是繼天鵝絨之後，再次秒殺的限量珍藏版本。

5. Shu uemura 植村秀 #栗子色無色限唇膏

2020 年夏天，植村秀為脫下口罩的女孩推出全新限量「質感烤栗子唇色」，溫柔的色調、黃皮女孩擦顯白又日常。推薦主打的「#OR583蜂蜜栗子」、「 #RD196烤茶栗子」兩款全新限量色，高級感爆棚的烤栗子色澤，搭配植村秀獨一無二的柔滑奶油感粉霧保濕質地，是今年夏天必收、兩支絕對IG洗版的本命唇膏。

6. GUCCI 全新傾色絨霧唇膏限量版

Gucci 傾色絨霧唇膏系列再度推出限量版唇膏，產品靈感源自 Alessandro Michele 對春天妝容的想像，各種唇色啓發自春季繁花盛開的景色，具有絲絨般的質感，用後舒適服帖，豐盈、潤澤不乾燥。

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雪絨唇釉、金管唇膏、情挑水唇膏、漆光唇釉…YSL必收唇膏系列+熱賣色盤點。

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：2020年夏季唇彩特搜！專櫃新品排排站「最強新色」總盤點。】