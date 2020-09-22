有「長腳蟹」之稱的呂慧儀剛過38歲生日，獲《愛‧回家之開心速遞》劇組替她慶祝，日前亦在社交平台發布出浴劇照，引起網民關注；除出名擁有長腿、身形好，不時都會分享素顏照的呂慧儀，亦曾被網民大讚其膚質，並指「拍戲唔使咁濃妝」。

呂慧儀在社交平台發布出浴劇照，引起網民關注。(konniecrab@Instagram)

呂慧儀於去年初宣布已與黃文迪於2018年離婚。離婚後她既忙於工作，又要照顧「小蟹籽」黃柏翹（Anton），但呂慧儀對保養自有一套方法，身形與2006年參選港姐是無太大分別。

呂慧儀為2006年香港小姐季軍，回看當時身形身形與現在並無太大分別。（myTV SUPER@YouTube截圖）

曾在接受《01娛樂》訪問時，她則表示：「要保養自己最緊要夜晚唔好食咁飽，一定要食得少過lunch，自己記住定時定候做下運動，咁就冇問題啦。」當中，又有什麼秘訣？

把握時間，適量運動

呂慧儀利用工作與工作之間的空檔時間做運動。(konniecrab@Instagram)

許多女星都喜歡做做瑜伽，但呂慧儀卻熱愛陽光與接觸大自然，行山是她常做的活動，即使是一個人，她也愛出外走一走、吹吹風，作適量的運動；另一個興趣則是打排球，曾經試過早上開廠景、下午開外景，放工後打排球，也在Instagram Hashtags「#出身汗 #會強壯」。除了善於利用工作與工作之間的空檔時間做運動，她亦曾指：「其實平時做下家務，照顧小朋友已經好大運動量㗎啦！」

簡單護膚方法

呂慧儀曾在社交平台分享以西瓜皮敷臉的照片。(konniecrab@Instagram)

呂慧儀不時都會在社交平台分享素顏照，上班拍劇需要化上濃妝外，放假的時間她則以淡妝為主，不用假眼睫毛、不畫眼線、不用直髮夾夾頭髮，簡單畫眉和夾眼睫毛則完成妝容，呂慧儀在社交平台指「5分鐘搞掂」。

至於護膚，每天都是待兒子睡着後才有時間敷面膜，普通Paper Mask以外，她更曾分享過自己以西瓜皮敷臉。無綫節目《X偏方 全民拆解》曾找來註冊中醫師方顥澄拆解西瓜皮是否可用來敷臉，他指西瓜皮的確對皮膚有幫助，有助改善皮膚發炎情況。而美國皮膚科醫生Harold Lancer也曾分享指，西瓜皮和果肉都帶鎮靜肌膚作用，減少發紅發炎的情況，修復皮膚。

藉親子時間抬腿

呂慧儀每天都會為雙腿塗上潤膚露。(konniecrab@Instagram)

擁有43吋長腿的呂慧儀對於腿部保養也絕不偷懶，每天都會為雙腿塗上潤膚露，也會在晚上與兒子一起練習抬腿，去水腫之餘也能增加親子之間的互動；另外，她也不時以浴鹽和熱水浸腳，促進血液循環。

【按圖看】呂慧儀雖然結束與黃文廸的婚姻，但她不時也會在社交平台寫下勉勵說話＝＝＞

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