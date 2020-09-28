「衣不如新，人不如舊」那些年過50歲的凍齡女星，其肌膚與身材狀態仍可媲美30出頭的女星，甚至比起現時流行的「網紅臉」來得更天然與吸引。這些凍齡美魔女除了擁有與生俱來的美顏與氣質外，其駐顏有術的後天努力亦是她們獲得凍齡樣貌與肌膚的關鍵之一。

香港娛樂圈出產不少天然美女，當中郭藹明、曾華倩與周海媚即使年過50歲，仍能保持出道時的好身材，甚至難以發現歲月在她們的臉上留下一點痕跡。這一眾的凍齡美魔女除了配合飲食、起居生活與運動來駐顏，各人亦有一套屬於自己的「凍齡秘訣」！

郭藹明喜歡自訂護膚程序 切合皮膚的特別需要

現年52歲的郭藹明於1991年參選《香港小姐競選》奪冠，入行後均以第一、二女主角出演電視劇；與劉青雲結婚後逐漸淡出銀幕，全力做他背後的女人。（梁碧玲攝）

有「高學歷港姐」稱譽的郭藹明（Amy），向來被公認為美貌與智慧並重的知性美人，自1998年下嫁影帝劉青雲後，便退居幕後，成為一位幸福人妻。雖然現時郭藹明已不常活躍於幕前，但每次她出席公開活動時，她的脫俗氣質與保養得宜的外表仍舊令眾人眼前一亮，美麗如昔，相信郭藹明除了是天生麗質外，其後天努力亦不可或缺。

現年52歲的郭藹明與1991年獲得港姐冠軍時的樣貌也沒有多大的分別。（VCG）

現年52歲的郭藹明延續白滑細緻肌膚的秘訣就是—「自訂護膚程序」，隨年紀變化，皮膚需要亦隨之改變。郭藹明指平日除了一般的潔面程序外，早晚及天氣轉變時所用的護膚品亦會有所不同，例如：夏天會特別注重防曬、清潔與保濕；而屬於敏感肌的郭藹明在冬天時，皮膚容易出現痕癢，因此會轉用一些較滋潤的產品，她亦會盡量避免挑選含刺激成分的產品，減少皮膚出現泛紅情況。另外，郭藹明隔天便會敷面膜，她選用的面膜中成分大多數以水分為主，冬天則選用滋潤度較高的面膜，亦會配合按摩，令皮膚吸收力效果更佳。

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曾華倩的凍膚秘訣：「由內到外，內外兼備」

現年55歲的曾華倩曾比喻護膚抗戰如拍戲般，需要打好基本功。(曾華倩@微博)

現年55歲的曾華倩曾被傳媒稱為「不老傳說」，近日她在微博上曬出個人自拍照後，更被網民大讚其樣貌猶如吃了防腐劑般，樣貌絲毫不見歲月的痕跡。曾華倩出席活動時亦多次被問到如何保養好膚質時，她提到凍齡的重點是「由內到外，內外兼備」，她指出身為藝人經常需外出拍攝和被強勁鎂光燈照射，肌膚很易出現雀斑問題，所以她必然選用有強勁抗氧化能力的美白護膚品，加強肌膚抵抗紫外線的能力，而且塗防曬時不要忽略細微處，如下顎、頸背與耳垂等地方。曾華倩也提到皮膚是最容易被出賣真實年齡的重要因素，所以她亦會每兩周便浸一次牛奶spa（水療），放鬆心情同樣時，亦能保養皮膚。

曾華倩出席活動時亦多次被問到如何保養好膚質，她提到凍齡的重點是「由內到外，內外兼備」。(曾華倩@微博)

另外，曾華倩認為拍戲與護膚都是一樣，先要打好基本功才可以獲得更好的結果，她會服用市面上的美膚飲料，增強肌膚的抗氧和吸收能力，從而加速肌膚中的細胞更生，同時她亦會服用一些帶有刺激骨膠原增生成分的美膚飲料，加快皮膚的新陳代謝，令到臉上的黑色素退得快一點，從而令肌膚質素得到改善。

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周海媚奉行信念：「保養是生活的一部分。」 早上堅持用溫水洗臉 不塗過多保養品

周海媚（海味）在皮膚護理上有一套自己的方法。 (周海媚@微博)

現年53歲的周海媚在28年前出演過《倚天屠龍記》中周芷若一角，而被封為「最美周芷若」，至今其美若天仙的樣貌也深深刻印在觀眾的腦海。多年過去，周海媚於2019年拍攝內地版《倚天屠龍記》出演滅絕師太一角，劇集一開播後，周海媚的凍齡美貌令觀眾紛紛驚嘆，大讚其氣質依舊無人能敵。當周海媚出席見面會時，被傳媒問到如何保養皮膚時，周海媚大方分享說出：「保養是生活的一部分。」

周海媚是傳媒公認的「最美周芷若」。（《倚天屠龍記》劇照）

周海媚的凍齡秘訣就是讓心境保持開朗，畢竟人總會老，年紀愈大長皺紋亦是正常不過的事，最重要的是自己如何看待自己。不過，周海媚透露自己的好膚質是遺傳自母親，平日沒有工作時也盡可能不會上妝，亦很少擦上保養品，讓皮膚偶爾都能自在呼吸，因她認為塗上過多保養品，保養品中的化學物質會堵塞毛孔。另外，在早上也堅持只用溫水洗臉，亦不塗任何護膚品，直到睡前才有保養步驟，護膚順序為先塗上化妝水、精華液、乳液與眼霜等，每隔兩天便會敷面膜等來維持好皮膚。

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