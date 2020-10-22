【SOGO周年慶（SOGO週年慶）】SOGO Thankful Week 2020 今年改名為「SOGO 35周年賞」，網上商店eStore更率先減價，同一時間網上購物平台Zalora亦以名牌香水減價近戰，Gucci、Tiffany & Co.，部份商品更比SOGO划算?

網購平台Zalora最近有名牌香水減價優惠，被指抵過SOGO周年慶？（evamendelovich@instagram）

網購平台名牌香水減價 Chanel、Jo Malone London都有？

時裝及美容產品網購平台Zalora突然開始了名牌香水減價優惠，品牌包羅萬有，連日常甚少看到折扣優惠的Tiffany & Co.、Chanel、Byredo等也在減價行列中，低至45折發售。

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優惠不同 比「SOGO 35周年賞」更抵？



以筆者最為期待的Gucci Bloom為例，SOGO並沒有單支裝優惠，只有GUCCI Bloom EDP香氛套裝，優惠價為HK $1,155（原價：HK$1,998），即約58折，當中包含一支香水（100ml）、身體潤膚露（100ml）及旅行裝香氛（7.4ml）。不過如果你跟筆者一樣，只想買一支香水，而對潤膚露等興趣不大的話，Zalora的減價優惠（$699／50ml），吸引力會更大。

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SOGO thankful week 2020 今年改名為「SOGO 35周年賞」，將在10月21日至11月29日舉行，而部分優惠已在崇光網上商店（eStore）推出， 多款人氣品牌像是Dyson、Foreo等也加入陣營。

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