減肥對產後女性不容易，「凍齡」更是每個現代女性都想的事，但女人結婚產子後，加上新陳代謝變慢，要保持樣貌、身材必須找對方法。 台灣凍齡媽媽Youtuber「A力地方媽媽」Ellie婚後曾經也變了一位穿XL的「黃臉婆」，最後，她鼓起勇氣開始減肥成了S碼：「也許遲了，也許還不晚。」

Youtuber「A力地方媽媽」Ellie憑過人魅力吸納了12.5萬訂閱。（ellielocalmom＠Facebook）

台灣凍齡媽媽曾增磅至80kg 決心減肥成網紅

「A力地方媽媽」Ellie擁有一副好身材，蜜桃臀、長腿、「11字」腹肌都齊集在她身上，因前衛、性感打扮，而略有名氣，更因上傳了「穿真理褲下廚」的影片聲名大噪，但原來Ellie已經是40+，已婚並且是兩女之母，令人不敢置信。

Ellie與老公從事拍攝工作，以往都是做幕後，現在Ellie成為了鏡頭前的模特兒。（ellielocalmom＠Facebook）

你可能會覺得她一定是天生「瘦底」才可以40+還身材好，那便錯了，Ellie不忌諱分享她用了7、8年的減肥歷程：「但這7、8年我都在增肌減脂嗎？當然沒有，守在孩子身邊，守在爐火旁邊，盯在電腦前面，攤在沙發上面...」

為了家庭、生活，Ellie與不少女性一樣開始發胖，體重曾高達80kg，最後她決心減肥，但在頭5年的時間她都用了很多錯誤的方法減肥，令她不斷復胖，曾1星期發胖3kg。

▼▼▼按圖看Ellie美照與不推薦的減肥方法▼▼▼

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Ellie花了５年時間才找到適合自己的減肥方法。（ellielocalmom＠Facebook）

後來，Ellie在減肥歷程中意識到她身體機能愈來愈差，連自己的小朋友也抱不太動，發現她想要的不是想變瘦、而是想變強壯，她開始上網爬文，發現重力訓練在減肥中是必須的，加上飲食控制，改變2個減肥習慣，最後用了2年的時間達到現在的身材，保持48kg不復胖。

▼▼▼Ellie明白很多人都是懶惰不想去健身房，只想跟從他人的飲食餐單，她便分享了一系列減肥餐單與入門運動按圖看▼▼▼

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Ellie的分享相信可以鼓勵到不少媽媽。（ellielocalmom＠Facebook）

Ellie明白大家都想靠一張「簡單、懶人、極速」的減肥餐單，但其實每人都應該了解自己需要、習性去設計最適合自己的餐單，如你是「吃貨」，便要認命多運動，增加日常活動量；想瘦，就把每日身體該攝取的熱量減300卡；想增肌，就多吃點蛋白質，自己去控制自己的減肥時想吃甚麼，而Ellie沒有勇氣生酮或斷食，便堅持食原型食物維持體態。

女生令自己變好永遠不怕遲，40+的Ellie便做到了。

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▼▼▼同場加映：點擊看Google「2020年10大最高搜索量的減肥方法」，營養師陳曼婷（Ariel）給哪個方法？（延伸閱讀）▼▼▼