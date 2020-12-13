【WFH．減肥運動】最近新冠肺炎疫情再次肆虐，不少人都在家工作(WORK FROM HOME)，減少了外出的時間。既然留在家的時間變多，這時候就可以做一些簡單家居運動，進行減肥計劃。手臂向來是不少女生的「重災區」，即使再纖瘦的女生，如果擁有一雙「麒麟臂」，都會顯得上身很厚，給人虎背熊腰的感覺！

手臂「拜拜肉」是很難消滅的脂肪，想要瘦手臂就要堅持訓練手臂，減走「麒麟臂」。（coffee89921@IG）

冬天氣溫寒冷的關係，不少女生運動的頻率也會減少，但是食量卻不減反增，這種情況下體重就很容易上升變胖，因此冬天也不可以鬆懈！日本著名整體師川島悠希經常在YouTube中分享瘦身招式，最近她就分享了一段快速瘦手臂操，有指2星期就可見效，想要減掉手臂「拜拜肉」的女生就不要錯過了。

日本人氣整體師川島悠希公開教授「15分鐘快速瘦手臂操」方法，(YOUTUBE截圖)

日本人氣整體師川島悠希的這套懶人手臂操動作十分簡單，進行的時候手臂要感到酸軟，才能正確發揮到手臂操的效果。川島悠希表示每天只要花15分鐘進行這套手臂操，堅持兩個星期就會見到效果，除了可以瘦手臂「拜拜肉」之外，背部的贅肉也可以減掉，改善虎背熊腰的問題，想要效果更明顯，就要堅持更長時間。

▼▼▼【日本大熱「15分鐘快速瘦手臂操」教學公開！】▼▼▼

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