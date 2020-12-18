內地女星楊冪一直被詬病有頸部前傾及駝背問題，最近她出席最新活動時，即使身穿亮麗禮服，卻無法挽救「虎背」讓氣質減分的局面。一個人的體態是影響形象的關鍵一環，若長期姿勢不良導致頸部前傾、寒背等問題，成為無形的氣質殺手，即使顔值再高也會大扣分數！

楊冪的體態一直為人詬病，「這個位置」影響整體氣質！（VCG）

楊冪性感晚裝成焦點 獲「年度最美麗女人」獎卻暴露一致命缺點

近日楊冪出席內地時尚盛典「MAHB時尚先生盛典」，她以一襲低胸大蝴蝶結黑白花禮裙亮相，抹胸設計秀出傲人身材，極之吸睛，在當晚更獲得「年度最美麗女人」獎。雖然楊冪穿上性感低胸禮裙「來勢洶洶」，不過露肩設計卻暴露了她體態的致命缺點，另外也有不少網友指出蓬鬆長裙有些顯胖，而楊冪面色也十分蠟黃，看上去有些憔悴等。

做好演員和最美麗女人都是一條很漫長、我們都要去做的事情，都會一直走下去的，好好走到最後。 楊冪

楊冪出席內地時尚活動以性感禮裙亮相艷壓全場。（VCG）

▼▼▼【楊冪大尺度性感晚裝卻暴露致命缺點？】▼▼▼

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消除厚重斜方肌 10招練就迷人「天鵝頸」

女神級的楊冪因為頸部前傾及駝背問題，令女神形象大打折扣！而上班一族長期在電腦前久坐不動，經常維持相同又不良的姿勢工作，容易聳肩，亦會容易導致同樣問題，甚至出現腰酸背痛。日積月累下來斜方肌越來越明顯，虎背問題嚴重，十分影響個人氣質。想要練就迷人天鵝頸，改善頸粗背厚的問題，每日花10分鐘做拉筋運動，便可以讓鎖骨更明顯，舒緩圓肩駝背問題，讓你的氣質更加突出！

女生的體態對氣質影響舉足輕重，該如何練就迷人天鵝頸？（crystalfyy@IG）

▼▼▼【10招練成迷人「天鵝頸」方法】▼▼▼

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