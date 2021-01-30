撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-01-30 12:00

《陀槍師姐2021》熱播，宣萱在劇中飾演傻大姐，完全不像已達50之齡。保養得宜的她早被封「凍齡美魔女」，外貌與初入行少女時無異，然而，她30歲才開始護膚，40+曾發胖走樣，但現在已重拾狀態。並發現女人50，仍然可以成就更好的自己，比年輕時更美。

宣萱21歲拍廣告而入行，1993年開始拍電視劇，五官精緻，纖瘦身形高171，爽朗個性形象鮮明，迅速上位成一線花旦，但於2012年42歲時離開TVB北上發展後開始發胖，加上因工作忙碌，情緒起伏大，曾甲狀線素偏高，導致腫脹，進一步影響身形。她開始注意健康，並積極減肥，於6星期減13磅後維持身段。

▼▼▼按圖看宣萱由入行到現在身形與外貌的轉變，原來也曾發胖成這樣▼▼▼

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▼▼▼按圖看宣萱3大減肥秘訣，愛吃的她近年採用坊間大熱的飲食法，笑言很多肥美的食物都可以吃，筆者訪問了註冊營養師李正雅（Angela），到底飲食法是否健康？▼▼▼

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宣萱消滅皺紋有法 全靠每天早上一個習慣

雖然宣萱曾身形走樣，但膚質與外貌多年不變，難得50歲依然飽滿少皺紋，就算護膚遲起步，也沒有落後於人，更比許多同齡女星更年輕。她在不同的訪問中都提到一個最重要的護膚步驟，可以令皺紋消失，揚言：「看見皺紋以為自己老，其實可以解決。」

宣萱又指，她起初跟私人教練做運動時，臉色蒼白、作嘔、頭暈，驚覺身體如老人家，便開始養生，成為凍齡秘訣，連中醫都讚好？筆者訪問了劉芷寧中醫師，解釋當中的功效。

▼▼▼按圖看宣萱2大凍齡技巧，她多次強調第1步非常重要，這樣做就可令皺紋不見了？▼▼▼

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資料來源：《不老的傳說》/《美麗俏佳人》

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