乾敏肌必學！Cetaphil舒特膚夏日護理保養指南：全面呵護修護肌膚

01女生儷人盛會2025｜夏日天氣炎熱潮濕，任何人都想逃進有舒適冷氣的環境，但皮膚往往會因為巨大的環境轉變，尤其是敏感肌，更容易出現乾燥、泛紅以及痕癢等過敏反應，令皮膚屏障受損。想整個夏日都有健康肌膚，時刻做好最令人期待的出遊和玩水活動的準備，這份夏日護理保養攻略絕對幫到你！



簡單測出你是否敏感肌膚

你的皮膚有否出現以下症狀？乾燥、繃緊、粗糙、泛紅、痕癢、灼熱或刺痛。如果你有兩個或以上的症狀，你的皮膚屏障很大機會已變得脆弱或受損。要是皮膚屏障受損出現缺口，則會非常容易受天氣轉變或致敏源等外在環境因素刺激 ，引致皮膚出現以上症狀。

當敏感症狀來擊，建議選用零香料、零防腐劑、零化學物，並已通過皮膚科醫生測試的溫和護膚產品，注重保濕、舒緩和修護，才能有效改善過敏問題，幫助修復並鞏固肌膚屏障，令肌膚回復健康。

簡單測出你是否敏感肌膚！（freepik）

敏感肌日常護膚方案指南

敏感肌日常護膚方案指南｜洗護步驟

潔膚作為護膚首步，是為後續的護膚步驟做好準備，所以是非常重要，卻往往被忽略！潔膚產品不但要徹底潔淨肌膚，更應注意其配方中是否含有皂鹼、香料和酒精等令肌膚造成刺激和過敏的成份，令肌膚在潔淨的同時，亦能改善肌膚屏障功能！

敏感肌洗護產品推薦：1. 益生元鎖水潔膚乳 Hydrating Foaming Cream Cleaner 473mL HK$135



敏感肌洗護產品推薦：益生元鎖水潔膚乳 Hydrating Foaming Cream Cleaner 473mL HK$135（品牌提供）

益生菌都有助提升肌膚健康？這款性質溫和低敏、不含皂鹼的潔膚乳，富含能促進微生態平衡的益生菌生長的蘆薈益生元(Prebiotic Aloe) ，幫助修復肌膚屏障和提升其鎖水和抗敏等功能；配合Niacinamide、Panthenol (維他命原 B5)和甘油3大保濕修護成份 ，加乘其保濕效能，同時提升皮膚內所有 15 種神經酰胺的含量，幫助修復和強化受損肌膚屏障，養成強健水潤肌。特別調製成輕柔潤滑的乳霜狀質感，遇水搓揉後即轉化成豐盈細密泡沫，減低潔膚乳對肌膚造成不必要的摩擦，便可深入毛孔徹底帶走污垢和多餘皮脂，更通過皮膚科醫生測試，不會阻塞毛孔和過度清潔而出現過敏情況。

敏感肌洗護產品推薦：2. 溫和潔膚露 Gentle Skin Cleanser 500mL HK$126



敏感肌洗護產品推薦：溫和潔膚露 Gentle Skin Cleanser 500mL HK$126 （品牌提供）

誰說高效徹底潔膚就會出現乾燥問題？這款由低敏高效潔淨配方調製而成的潔膚露，同時注入Niacinamide、Panthenol (維他命原 B5)和甘油3大保濕修復成份，徹底去除毛孔內的油脂污垢及雜質，亦同時提供高保濕效能，以助提升皮膚內所有 15 種神經酰胺的含量，膚質顯著改善，變得更潤澤柔滑。配合免沖洗潔膚技術，即做出遊或進行玩水活動時想於户外潔膚，洗走污垢汗水，只需將潔膚露於肌膚搓揉後，再用乾毛巾或紙巾抹乾淨即可。通過皮膚科醫生測試，不會阻塞毛孔和過度清潔而出現過敏情況

敏感肌日常護膚方案指南｜保濕護理

要完整修復和鞏固皮膚屏障，一定要嚴選產品中的成份，除了能提供保濕舒緩效能之外，亦能提升皮膚內所有 15 種神經酰胺的含量，以助修復和強化皮膚防禦屏障，令屏障功能提升，預防敏感症狀反覆發生，令肌膚維持水嫩彈滑、健康強韌。

敏感肌保濕產品推薦：潤膚乳液 Moisturizing Lotion 473mL HK$200



敏感肌保濕產品推薦：潤膚乳液 Moisturizing Lotion 473mL HK$200 （品牌提供）

當天氣潮濕悶焗或皮膚出現狀況時，不少女生都會選用質感相對薄身不黏笠的保濕乳液，以減低對受損肌膚屏障的負擔。這款觸感輕盈幼滑的潤膚乳液，不但注入Niacinamide、Panthenol (維他命原 B5)和甘油3大保濕修護成份，保濕舒敏的同時，亦有助提升皮膚內所有 15 種神經酰胺的含量，幫助修復和強化皮膚防禦屏障；特別加入具深層滋潤效能的牛油果和維他命E，為肌膚提供持續 48 小時的保濕及舒緩作用， 加快修復受損的皮膚防禦屏障，令皮膚快速回復健康強韌，維持水嫩彈滑肌。

敏感肌日常護膚方案指南｜防曬部分

不論睛天陰天，對所有膚質來說，尤其是敏感肌，防曬保護是非常重要！防曬不單能攔截紫外線預防細胞和 DNA 受損而導致曬傷、 曬黑、 曬紅及出現光老化等徵兆，因此日常應選用SPF 30或以上的防曬產品，而其配方亦不應含有二氧化鈦和氧化鋅等具刺 激性的防曬成份，並已通過皮膚科醫生測試，才是真正全面地護理好肌膚的護膚方案。