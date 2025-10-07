2025氣墊粉餅12大品牌盤點：Dior高遮瑕、Chanel強化保濕力化妝品

現代人追求高效率的上妝體驗，不只著妝速度得快，技巧簡單不失質感，產品更得兼顧高遮瑕、高修飾性，這也使得「氣墊粉餅」至今仍是全球美妝市場銷售表現最出色的底妝單品。



而今年的專櫃氣墊粉餅，不只妝感、遮瑕力、持久性更優秀，同時更兼具時髦的設計感。到底2025年有哪些「專櫃控油氣墊粉餅」值得入手？12款必買清單一次看。

12款值得入手的有妝感、遮瑕力、持久性，同時更兼具時髦設計感的氣墊粉餅（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2025年專櫃控油氣墊粉餅12款必買清單（01製圖）

+ 19

1. Dior

Dior迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅，NTD1,800；粉殼，NTD1,100



Dior保留超完美系列一貫的高遮瑕力，並於粉體中注入三色堇精萃與玻尿酸精華，妝感更加水潤保濕、提升服貼度。搭配升級細緻的網紗設計，每次沾取粉體更為均勻，妝效也更輕盈自然。

而今年也延伸推出多款造型殼身與貼近亞洲需求的色選，讓香港女性擁有更多樣的選擇。

2. Tom Ford

Tom Ford立體光影柔霧氣墊粉餅SPF40／PA+++，NTD3,000（一盒一蕊）



延續Tom Ford對於肌膚光影的掌控力，全新柔霧氣墊以極細緻的粉體為基礎，僅需輕拍即可修飾毛孔、均勻膚色。

粉體中更擁有防曬係數SPF40／PA+++與24H持妝科技，從早到晚不脫妝、不暗沉，還兼顧肌膚保濕與控油力。搭配桃木色粉盒與經典「T」Logo，外出攜帶也是時髦單品。

3. Chanel

Chanel香奈兒雪紡輕霧持久氣墊粉餅，NTD2,850



香奈兒以極致細節重塑霧光底妝想像，雪紡輕霧持久氣墊粉餅內含微球狀粉末，有效吸附油脂，妝感清爽不泛油光。

玻尿酸成分強化保濕力，可維持8小時舒適妝感，提供12小時持妝亮澤。外加上觸感柔軟的粉撲設計，適合素顏上妝或戶外疊拍補妝使用。

4. Estée Lauder

Estée Lauder雅詩蘭黛粉持久天生美肌氣墊粉餅SPF20／PA+++，NTD2,900（一盒兩蕊）



Estée Lauder將明星底妝「粉持久」的高續航力轉化為全新圓形氣墊設計，專為極霧妝感打造。

此款氣墊採用創新柔焦技術，能一拍隱形毛孔、修飾肌理，實現磨皮般的無瑕妝效。搭配彈性篩網與熊掌粉撲，粉體更均勻、更服貼，還有SPF20防曬功能，是亞洲混油肌與毛孔困擾者的夏季福音。

5. Giorgio Armani

Giorgio Armani完美絲絨持久氣墊粉餅，NTD3,500（含粉蕊）



以秀場衣料光澤為靈感，Armani完美絲絨持久氣墊以霧中帶光的絲緞妝效深受全球粉絲喜愛。

獨家粉體結構結合植萃保濕成分，可輕鬆柔焦毛孔，撫平乾紋與肌膚凹凸。上臉服貼、不卡粉，即使出油也不易脫妝。經典紅黑粉盒設計讓它不只是彩妝品，更像精品配件。

6. YSL

YSL恆久完美霧光氣墊粉餅限量雲朵皮革版SPF23／PA++，NTD3,180



YSL堅守個性靈魂，因應穿搭需求，嶄新打造此款限量雲朵皮革氣墊粉餅。

延續SAINT LAURENT LOULOU PUFFER包款灑脫不失女人味的風韻，並將其觸感、視覺披上氣墊粉殼。而粉體中也蘊含94%植萃添加與78%保養，使妝容一整天明亮、保濕，持久不脫妝。

7. Prada

PRADA Beauty原生霧光尼龍氣墊，NTD2,850



保有品牌率性的時尚靈魂，這款原生霧光尼龍氣墊以經典Re-Nylon機能理念為創作主軸，結合「長效適應貼膚科技」與超微粒粉體，不僅高遮瑕、不暗沉，還能24小時持妝不卡紋，適合香港潮濕氣候下的油肌或混合肌族群。

8. Shiseido

Shiseido​​​​​​​超進化持久氣墊SPF35／PA++++，NTD1,750



專為亞洲膚質開發的資生堂「超進化持久氣墊」，兼具超控油與高保濕表現，特別添加玻尿酸與野百里香萃取精華，讓霧感妝效不顯乾，肌膚輕盈無負擔。

粉體細緻貼膚，即使長時間處於潮濕悶熱環境，也能維持穩定、不泛油光的細膩妝感。

9. Make Up For Ever

Make Up For Ever​​​​​​​ HD SKIN粉無痕美肌氣墊粉餅SPF50+／PA++++，NTD1,850



再次以專業出發，打造「粉無痕美肌氣墊粉餅」，主打SPF50+高防曬力與精準修飾力。獨特柔焦科技讓粉質緊貼肌膚、不泛白，呈現自然奶霧肌質感。

妝感細緻、遮瑕力優秀，即使出油也不崩妝，是舞台、鏡頭前或日常高效妝容的堅強後盾。

10. Bobbi Brown

Bobbi Brown霧光持久氣墊粉餅SPF40／PA+++，NTD2,400；蕊心，NTD1,700



為應對出油、出汗的脫妝困擾，Bobbi Brown這回以霧面妝感為主軸，結合獨家「智慧平衡科技」，使氣墊粉質輕薄卻有效控油、持妝卻不過於死霧！

輕拍上肌膚，即可達到不融妝、不斑駁、不浮粉、不黯沉等舒芙蕾肌妝效。一上市便深受韓國市場喜愛！

11. M.A.C

M.A.C超持妝霧絲絨氣墊粉餅SPF50／PA+++，NTD2,100



為呼應亞洲肌膚需求，M.A.C特別調製九款黃調自然色選，粉質則結合紅藻、糖昆布與玻尿酸養膚成分，穩定膚況同時兼顧遮瑕、控油與舒適度。SPF50防曬加乘，更能有效應對紫外線，同時兼顧持妝力、細緻妝感，敏感肌也能放心上妝。

12. Laneige

Laneige蘭芝NEO雙效持妝輕霧光氣墊SPF42／PA++，NTD1,550（一盒雙蕊）



結合三大科技革新，蘭芝NEO雙效氣墊實現霧光並濟的理想底妝狀態。粉體富含89%精華級成分，輕拍即能降溫3.3°C，為悶熱夏季帶來清爽妝感。

而獨家柔焦磁吸科技則提供如絲滑的柔滑妝效，上妝同時補水、控油、穩定膚況。

