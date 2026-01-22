比正裝美妝更具吸引力？迷你美妝不只是配件配飾 躍成GENZ愛用物

【迷你美妝/美容情報/mini彩妝】自從Y2K熱潮成為主流後，許多實用配件都有迷你化的傾向，就連美妝護膚品都將以往的試用裝結合鑰匙扣，打造成可愛又實用的Bag Charm。另外根據@cosme所發佈的《2025年下半年美容趨勢預測》中，當中更有3成受訪者表達「迷你美妝比正裝美妝更具吸引力」，可見迷你化妝品成為2025、2026年不可忽視的關鍵之一！



迷你美妝（MINI MAKEUP）為什麼爆紅？

疫情過後，不少人的購物習慣已經改變不少，不單變得更加依賴網上購物，大家選擇化妝品時不單只因為品牌或內容物而入手，限定包裝亦成為大家入手的主要考量之一。便攜又可愛的化妝品，不單日常適合小包包、旅行或補妝使用，更方便大家賞鮮。

除了聯乘或限定系列外，近年亦有不少品牌加入迷你美妝的行列，無論是初次接觸或是化妝老手，都可以加快轉換化妝品的頻率，提高新鮮感與容錯率。

迷你美妝比正裝美妝更具吸引力！（pinterest）

迷你美妝推薦｜BOBBI BROWN MINI BAR

作為乾肌福音的BOBBI BROWN，原來有將不少皇牌好物迷你化，例如無重輕霧粉底、全新蟲草抗氧修護精華粉底液、維他命完美乳霜、卸妝潔面油與透薄超柔粉餅等，讓大家可以由護膚到化妝都能感受到養膚感。

迷你美妝推薦｜BOBBI BROWN MINI BAR（BOBBI BROWN官網）

迷你美妝推薦｜ CHARLOTTE'S MINI VIRAL BEAUTY ICONS HK$460

如果想體驗討論度高的Charlotte Tilbury，他們有不少旅行套裝，由護膚、眼部、臉部到唇部都有，大家利用更優惠價錢入手所需單品。這款套裝齊備了經典的AIRbrush Flawless Setting Spray、Pillow Talk唇膏、唇線筆與胭脂液，輕鬆解決日常妝容需求。

迷你美妝推薦｜ CHARLOTTE'S MINI VIRAL BEAUTY ICONS HK$460（Charlotte Tilbury官網）

迷你美妝推薦｜ Benefit Cosmetics Gimme Minis

Benefit一共推出了26款不同的迷你好物，由皇牌HOOLA古銅胭脂蜜粉、胭脂、THE POREFESSIONAL妝前底霜到眉筆都有，讓大家可以無需被重量影響，隨時輕鬆使用心頭好。

迷你美妝推薦｜ Benefit Cosmetics Gimme Minis（Benefit官網）

迷你美妝推薦｜ Rare Beauty Makeup Minis

由小天后Selena Gomez所創立的個人美妝品牌，成立短短五年已創下佳績，迷你美妝亦只有圍繞標誌性的經典單品，例如唇油、胭脂液、妝前底霜與身體護理套妝，沒有過多的花巧，只為提倡導真實自我與自然美。

迷你美妝推薦｜ Rare Beauty Makeup Minis（Rare Beauty官網）

迷你美妝推薦｜MAKE UP FOR EVER INFINITY COMPLEXION SET HK$495

雖然MAKE UP FOR EVER的香港官網中只有限量的INFINITY COMPLEXION SET提供，海外官網則有整個MINI MAKEUP的選擇，不過套裝中已齊備化妝必備的妝前底霜、碎粉與定妝噴霧，基本上都能滿足淡妝需求。

迷你美妝推薦｜MAKE UP FOR EVER INFINITY COMPLEXION SET HK$495（MAKE UP FOR EVER官網）

迷你美妝推薦｜ CANMAKE Marshmallow Finish Powder mini HK$88

作為日本國民化妝品牌，CANMAKE之前曾一度推出的扭蛋化妝品更是引起不少討論度。雖然品牌目前只有正式推出迷你棉花糖蜜粉，小巧的外形加上細滑粉質，蘊含15種護膚精華配合天然礦物配方，難怪成為皇牌單品！