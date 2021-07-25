染髮｜5種茶色系髮色令皮膚顯白　染髮4大迷思：多久後才洗頭？

染髮｜不少女生都愛定期轉換髮色，締造眼前一亮感覺；如果對新髮色未有頭緒，不妨嘗試茶色調髮色，可令皮膚顯，易駕馭，當中又分5種色調，黑茶、深茶、奶茶、微醺紅茶或霧感冷杯色等，部份色調與原生黑色髮色相約，即使日後長出黑髮也不尷尬。



【髮型｜染髮｜髮色】台灣髮型師分享5大流行茶色調顯白髮色，如果暫時對新髮色未有頭緒，或可參考。(lalalalisa_m@Instagram)

5大流行顯白髮色 茶色調適合亞洲女生

台灣髮型師Faymi經常在社交平台分享其髮型作品，在YouTube分享髮型教學與流行趨勢。

針對大部份亞洲女生膚色， 她推薦5種可令皮膚顯白的茶色髮色，其中黑茶棕色即使日後長出黑髮，「布丁頭」情況亦不嚴重； 霧感冷棕色則能透過霧面質感增加透明感，減少毛躁，絕對是擁有回頭率高的髮色選擇。

▼▼▼按圖看台灣髮型師Faymi 推介可令膚色顯白的髮色推介，將頭髮染成深茶棕色，即使素顏也不怕顯倦容？▼▼▼

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染髮4大迷思：染髮後多久才能洗頭髮

坊間對於染髮存在許多「都市傳說」，有指染髮前不能洗頭，才能在過程中保護頭皮，上色效果更出眾，亦有指染髮和電髮不能同時進行，孰真孰假？



台灣髮型師Faymi解答，她表示頭皮的天然油脂可在染髮時發揮保護頭皮作用，但基於許多髮型屋都會為客人先使用頭皮隔離產品後才上染髮劑，也能保護頭皮，染髮前洗頭與否，大可自行決定； 至於要髮色更持久，她則建議定期深層護髮，以及避免用過熱的水洗頭髮。

▼▼▼按圖看台灣髮型師Faymi解答染髮4大迷思，染髮後多久才能洗頭髮？▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜染髮難免掉色，有些髮色的壽命極短，原本氣質色調一旦開始掉色後，便不堪入目，日本女生選出4大最雷的髮色，染髮前不妨參考！▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜鎖色洗頭水如護膚品，可以延緩變質的過程，日本髮型師田嶋朝弥便推薦了5大鎖色洗頭水，既有效去黃令髮色持久，更有洗護作用，改善漂染受損髮絲，恢復光澤、彈性。▼▼▼

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▼▼▼同場加映｜日本節目《教えてもらう前と後》曾邀請到在2007年至2017年期間擔任日本明仁天皇與皇太子德仁的御用理髮師大場隆吉即席於節目分享洗髮、護髮秘訣，不少日本網民經實測後，也表示大場隆吉所分享的「5步正確洗頭方式」，對於防脫髮非常有用，更說原來自己洗頭方式一直都是大錯特錯？▼▼▼