台媽為女兒化特效級萬聖節妝　皮開肉裂驚嚇指數超《死神來了》

萬聖節即將來臨，不少女生都會在當日化上萬聖節妝，而小女孩亦一樣，不少媽媽都會發揮化妝小宇宙，為自己孩子化上一個別出心裁的萬聖節妝容。一位台灣媽媽近日在臉書專頁上，上載今年為女兒設計的萬聖節妝容，大膽程度幾乎嚇親網民。



這位台灣媽媽幾乎每年都會為其女兒化萬聖節妝，今年亦不例外，萬聖節未到她已經先為女兒試妝。由她上載的多張女兒照片可見，恐怖程度絕對可形容為十級驚嚇，相中女兒眼睛被化成皮膚裂開的視覺效果，而嘴唇部份亦有裂開及擴大的視覺效果，網民都紛紛大讚她的化妝技術十分高超，達到電影級特技化妝級數。而且，她更為這個妝容配上衣飾，血手印、紅披肩，幾乎嚇親人。

該名媽媽在帖文上表示：「今年的重點就是「恐怖+噁心」，雖然今年討論的過程意外順利，她二話不說直接答應，但今天早上媽媽化完，要請他起床綁頭髮換裝時，一直提醒他「看到鏡子不能嚇到喔！」很怕跟去年一樣看到鏡子爆哭，她再三答應我之後，我才讓他看鏡子。結果她說覺得自己很「可愛」，好拉～～妳長大了，媽媽感到欣慰。」可見媽媽相當用心且手藝高超。

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