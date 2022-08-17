丸子頭教學︳IU「羽毛丸子頭」顯氣質　不同長度3大風格1分鐘學懂

丸子頭教學︳夏日炎炎，長頭髮的女生最想就是可以束起丸子頭，那就不用怕出汗時脖子黏著自己的頭髮。近日韓國不少女星都束上這款「羽毛丸子頭」，做出慵懶隨性的造型，就連IU、Blackpink的Rose、太妍等不少韓國女星都是這款髮型的粉絲。



丸子頭教學︳IU都不時以羽毛丸子頭髮型示人。（IG@dlwlrma）

「羽毛丸子頭」韓國名字叫「깃털번」、「가시머리」，與傳統的低髮髻不同，需要用上髮尾的小碎髮點綴，乍看來就似羽毛一樣輕柔蓬鬆，無論是擁有長長的頭髮，還是剛剛長度至肩部的髮型都可以束起「羽毛丸子頭」，不過一不小心就很有可能變成大媽髮髻。有不少韓國女生都在IG、YouTube上教大家如何做出「羽毛丸子頭」，以下3種風格不同的羽毛丸子頭教學，大家都可以參考一下。

羽毛丸子頭（IG@chahong_official）

羽毛丸子頭3大風格｜甜美慵懶風

頭髮偏短、長度僅至肩部的女生束羽毛丸子頭的方法十分簡單。首先以「W」形式分界，之後用橡筋束起低馬尾，前瀏海的位置留有一定的弧度修飾面型，然後再用另一束橡筋束成丸子頭，要最後一圈不要穿出馬尾，最後將髮尾部分反方向梳理，令髮尾可以做出固定的羽毛效果。

▼▼▼【按圖看】甜美慵懶風的羽毛丸子頭束法▼▼▼

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羽毛丸子頭3大風格｜俐落中分或All Back

其實羽毛丸子頭除了可以做出甜美可愛感之外，還可以做出女強人的型格感覺，Jennie曾經為 Chanel 拍攝廣告時，造型換上 All Back 羽毛丸子頭，突顯帥氣的一面。只要將頭髮全部束成低馬尾，然後以橡筋為中心扭轉馬尾2至3圈，留下馬尾部分，之後再用髮圈綁兩圈固定丸子頭，最後在小碎髮及髮眉羽毛位置用髮泥抹一抹，加強慵懶感。

▼▼▼【按圖看】俐落羽毛丸子頭束法▼▼▼

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羽毛丸子頭3大風格｜髮簪成熟風

除了用橡筋，還可以用髮簪做出羽毛丸子頭，這種做法較為適合頭髮偏長、髮量偏多的女生。首先用手束起頭髮，並將髮簪平放在頭髮近頸的位置上，然後用手將髮簪繞一圈半，將髮簪扭至垂直時反插在頭髮上，將丸子頭固定好。最後用上髮泥將髮尾固定成理想形狀。

▼▼▼【按圖看】髮簪羽毛丸子頭束法▼▼▼