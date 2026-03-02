舒淇現身BV時裝秀以全黑造型展獨有氣質！ 4自律方法多年維持體態

【舒淇｜Bottega Veneta 2026 秋冬時裝秀】舒淇出道30年，以演員成分獲獎無數且馳名國際，憑藉首部執導電影作品《女孩》入圍香港金像獎「最佳導演」、「新晉導演」及「最佳編劇」三大獎項，在鏡頭後同樣才華橫溢。

同時，她也是「紅毯女王」，每次現身時裝秀或紅地毯都是鏡頭焦點，早前現身Bottega Veneta 2026 秋冬時裝秀。舒淇以一身全黑褲裝造型出席觀賞創意總監Louise Trotter﹐所帶來的第二個系列作品﹐簡約幹練設計更突顯她身上獨有的氣質。



舒淇現身Bottega Veneta 2026 秋冬時裝秀，以全黑造型展獨有氣質（IG@sqwhat）

舒淇轉換跑道：在鏡頭後同樣才華橫溢

去年（2025）轉換跑道成為導演﹐即攜首部電影作品《女孩》角逐第82屆威尼斯影展金獅獎。作為「紅毯女王」的舒淇，當時現身威尼斯影展連換數個造型，包括先在電影發表會上，換上BOTTEGA VENETA新任創意總監Louise Trotter所創作的深藍西裝褲裝，配上白色背心，展現出導演的俐落幹練。

而當走上威尼斯影展紅地毯參加首映會時，舒淇身穿印度設計師品牌Gaurav Gupta 2025春夏高級訂製禮服，修身剪裁並露出纖瘦蠻腰，同樣別具魅力。

舒淇身穿印度設計師品牌Gaurav Gupta 2025春夏高級訂製禮服（Getty images）

舒淇身穿BOTTEGA VENETA新任創意總監Louise Trotter所創作的深藍西裝褲裝，配上白色背心（Getty images）

舒淇曾任多個奢侈品牌的代言人

「國際影后」舒淇向來是不少奢侈品牌的愛用代言人，曾是BVLGARI及品牌代言人以及時尚品牌MICHAEL KORS全球品牌代言人。在2023年時義大利時裝品牌 Bottega Veneta，宣布舒淇加入擔任全球品牌大使，隨後釋出由攝影師 Sander Muylaert 掌鏡的獨家形象廣告，完美展現她的獨特氣場。

舒淇與BV早在威尼斯影展就預告合作？（IG@sqwhat）

舒淇與BV早在威尼斯影展就預告合作？

舒淇早前出席威尼斯影展擔任評審，其中一組海邊照，就已率先揹上由Bottega Veneta品牌創意總監Matthieu Blazy，所帶來的洋甘菊色的Hop Bag，原來早在不經意透露出雙方的合作意向，只不過大家當時舒淇的逆天身材和外貌所吸引。

BV全新Hop Bag｜舒淇率先演繹!自然垂墮散發慵懶感、顏色溫柔易襯

舒淇的身材管理（IG@michaelkors）

舒淇的身材管理

在2023年時尚品牌MICHAEL KORS宣布她成為新任全球品牌代言人，同時分享了一張全新廣告照，現年48歲的舒淇依舊明艷照人。但在舒淇Instagram上，會不時見到她無懼素顏分享近照，可見私下的她更喜歡自然舒適，但她對自己的身材管理從不鬆懈，一起來看看她的瘦身方法！

世界上比你漂亮、比你會保養、比你自律的人多了，我出來做自己就可以了。 舒淇

舒淇維持身材方法1.「7天排毒瘦身餐單」（IG@sqwhat）

舒淇維持身材方法1.「7天排毒瘦身餐單」

舒淇曾在微博上分享「7天排毒瘦身餐單」，是指連續七天每餐都只吃三種不同顏色的新鮮有機蔬菜，並只會選擇汆燙或將蔬菜製成沙律來進食，避免添加過多的調味料。這樣的方式雖然會攝取大量蔬果的營養，又能瘦身，但會缺少澱粉和蛋白質方面的攝取，所以不建議長期進行，只能急救時用，避免營養不足造成其他身體問題。

舒淇維持身材方法｜每天會堅持最少喝8杯水及早晚喝小麥草汁(IG@michaelkors)

舒淇維持身材方法2. 早晚喝小麥草汁

舒淇在進行「7天排毒瘦身餐單」時，除了吃蔬菜外，每天會堅持最少喝8杯水。此外，舒淇還會在早晚各喝一杯自製的小麥草汁，這個方法其實在外國非常流行，小麥草汁富含維生素及纖維素，可以促進腸道蠕動幫助排便。假如偶爾感到肚餓，她會吃一點蘋果、青瓜、番茄等低糖份的蔬果，來充飢等待下一餐。

舒淇維持身材方法｜瑜伽運動來幫助保持美好體態(IG@sqwhat)

舒淇維持身材方法3. 瑜伽運動幫助保持美好體態

舒淇的逆天長腿讓不少女生羨慕，她的保養除了會每天晚上睡覺前做抬腿運動外，還會搭配空中踩單車、靠牆抬腿以及側抬腿。在看電視時，還會將兩手高舉，貼在耳朵一分鐘，接著慢慢畫圓放下，重複這幾個動作不僅可以瘦手臂，還有鍛鍊核心的功效！

因工作需要時常要穿著高跟鞋﹐舒淇平日會利用瑜伽動作來幫助伸展、放鬆肌肉，像是弓式、嬰兒式、貓式等等，有助她長期維持美好體態！

舒淇維持身材方法｜甜品時間在運動後1小時(IG@sqwhat)

舒淇維持身材方法4. 甜品時間在運動後1小時

女生愛吃甜品，舒淇也是如此，但她會在瘦身期間會避免進食高糖的蛋糕和雪糕，但假如真的很想食甜品，她會在運動後1小時內吃完，因為趁肌肉細胞胰島素敏感度最高時補充，且在運動後可以攝取些高GI與蛋白質食物，糖分就不會堆積在身體內，不過瘦身期間淺嚐就好了﹐過多還是會復胖。