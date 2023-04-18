消費券2023｜Kiehl's 5大必入套裝優惠　最低59折可入手！

消費券優惠2023｜消費券買咩好？消費券攻略有哪些？今年第一期$3000的消費券已經在本月16日派發了，消費券的確可以助你一臂之力添置好物，各大品牌的優惠亦接踵而來，到底應該買什麼好？



作為精明、愛美的女生，不少化妝品、護膚品套裝都有消費券優惠，以優惠價發售，近日Kiehl's 官網亦推出限時套裝優惠，喜愛天然，追求溫和、有效成份的女生們不能錯過，《01女生》這次就為大家精選了以下Kiehl's 優惠套裝！

Kiehl's 限時優惠詳情



凡購買安白精華50ml或100ml套裝，額外享安白濕敷貼（限量200套）

首次購物並使用Alipay或微信支付，可享9折優惠

官網消費滿 HKD$ 300，可享免運費優惠

官網消費滿 HKD$ 880，即可額外享滿額3件禮 (價值HK$155)



消費券優惠2023｜Kiehl's 優惠套裝：1. 早C晚A雙精華套裝

消費券2023｜Kiehl's 優惠套裝：1. 早C晚A雙精華套裝 限時優惠HKD$1,140 ｜【買2送5】總值HKD$1,766 （Kiehl's ）

限時優惠HKD$1,140



近年爆紅的「早C晚A」以美白、抗皺作為日夜的護膚攻略，早上使用維他命C的護膚品，晚上使用添加維生素A（泛指維生素A衍生物）的護膚品，聲稱比起只晚上單塗美白產品更有效，更能抗老！而這款雙精華套裝中有45ml (正裝30ml+15ml旅行裝)經過臨床實證醫學維C淡斑精華、38ml (正裝30ml+8ml旅行裝)7天能夠精準淡紋、收毛孔的緊緻再生精華以及極緻煥活全效眼霜。

大家使用同品牌的「早C晚A」就不怕引起不適，輕鬆達到美白和緊緻毛孔、抗痕的抗老作用！

消費券優惠2023｜Kiehl's優惠套裝：2. 皇牌金盞花保濕套裝

限時優惠HKD$1,020



作為品牌皇牌的金盞花相信無人不曉，當中的金盞花花瓣被保存了5種活性成分，有效抗菌抗炎、傷口癒合及預防粉刺。而保濕套裝中500ml的金盞花植物精華爽膚水以及50ml金盞花修復精華面霜已經可以為夏天做好護膚準備，除此之外這次的限時優惠其他6件小禮品，當中有30ml金盞花深層潔面泡沫及14ml 金盞花蘆薈鎮靜保濕凍膜，適合需要修復、喜愛金盞花香氣的妳！

消費券優惠2023｜Kiehl's 優惠套裝：3. 皇牌醫學淡紋緊緻再生精華 30ml入門套裝

限時優惠HKD$570



當皮膚瘋狂出痘、敏感不停的時候，酸類產品可能可以拯救你！A醇是近年新興的護膚品成分，化學結構上跟A酸相類近，皮膚科醫學上可用作一種刺激性較低的、替代A酸的成份，具有可以抗皺、淡紋、抗炎等功效。而再生精華入門套裝中有30ml 7天能夠精準淡紋、收毛孔的緊緻再生精華，另外其他3件小禮品，當中4ml的醫學維C淡斑精華，讓大家可以小作嘗試「早C晚A」。

消費券優惠2023｜Kiehl's 優惠套裝：4. 特效保濕潔面套裝

限時優惠HKD$815



Ultra Facial Cream亦是品牌又一力作，更是香港市場十年來銷量第一的特效保濕，更被網民美稱為「萬用應急面霜」，因為成份簡單、滲透度不俗，容易推開，用後有保濕度，更能增加肌膚彈性，不會太油膩。而這款潔面套裝中除了含有125ml特效保濕霜、150ml的特效保濕潔面啫喱，4件小禮品當中亦有30ml的特效保濕潔面啫喱、40ml的特效保濕爽膚水，適合想嘗試特效保濕系列的女生！

消費券優惠2023｜Kiehl's 優惠套裝：5. 全效再生超級精華 30ml套裝

限時優惠HKD$570



皮膚乾旱、暗淡？不妨嘗試一下這款被譽為「神力小紅瓶」的全效再生超級精華，當中含有首創的11kDa微玻尿酸，能夠以親膚生物科技令分子高效滲透至肌膚第8層角質層！經品牌實驗後發現14天可以令皮膚更穩定、強健肌膚，有效修復粗糙、細紋、彈性、緊緻、暗啞、缺水、毛孔、膚色不均等8大肌膚問題，令肌膚回復「元氣」！而3件小禮品中亦附上品牌大熱的金盞花系列：30ml金盞花深層潔面泡沫、40ml的特效保濕爽膚水。

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