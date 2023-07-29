眼影推薦2023｜9大夏日眼影盤適合新手！1盒多色打造層次感眼妝

眼影盤推薦2023｜眼妝可說是整個妝容的靈魂所在，今個夏日想帶給人煥然一新的感覺，不妨從眼妝入手。各大美妝品牌都推出了不同款式的眼影盤，一盒有齊多種色調，就算是化妝新手，也能輕鬆打造層次感眼妝。《01女生》今次就為大家盤點9款夏日必收的新款眼影盤推介，一同在今個夏日打造閃亮迷人的眼妝吧。



眼影推薦2023｜Gucci Palette De Beauté Quatuor彩妝盤 HK$570

購買方法：GUCCI（HK$570）｜Selfridges（HK$460）

Gucci 全新推出的 Palette De Beauté Quatuor 四色彩妝盤，眼影、唇膏、胭脂3合1，擁有一盒就能完成整個彩妝，簡直是懶人恩物，即使是平日外出補妝或外遊時使用也便於攜帶，三種粉末配方有助塑造柔緞和啞緻的妝感效果，結果3種妝效及4個色調，任意搭配打造充滿無限可能的妝容配搭。

眼影盤推薦2023｜Gucci Palette De Beauté Quatuor彩妝盤 HK$570（Gucci 提供）

眼影盤推薦2023｜YSL BEAUTÉ COUTURE MINI CLUTCH 高訂皮革四色眼影盒 HK$650

購買方法：YSL BEAUTÉ（HK$650） ｜Selfridges（HK$425）

YSL BEAUTÉ 這款高訂皮革四色眼影盒，單是皮革外殼已經成功引人注目！黑色皮革縫線外觀突出標誌性的chevron V形拼紋，配合亮眼的金色YSL Cassandre標誌，高雅又時尚！眼影採用了高顯色度粉末配方蘊含珍貴護膚成分，易上妝之餘亦具有護膚功效。

眼影盤推薦2023｜YSL BEAUTÉ COUTURE MINI CLUTCH 高訂皮革四色眼影盒 HK$650（YSL BEAUTÉ 提供）

眼影盤推薦2023｜YSL BEAUTÉ COUTURE MINI CLUTCH 高訂皮革四色眼影盒 HK$650（YSL BEAUTÉ 提供）

眼影盤推薦2023｜shu uemura植村秀 chromatics4 立體眼影組合 HK$450

shu uemura植村秀 chromatics4 立體眼影組合首創將將光影陰影完美融合蛻變，蘊含高珠光折射粒子與混合陰影珠光粒子，令眼妝更具立體感。至於色調方面，品牌採用了日本四季流轉作為靈感，精選出4款適合亞洲人膚色的冷與暖色組合。

眼影盤推薦2023｜TOM FORD SOLEIL DE FEU 高級訂製四色眼影盤 HK$825

購買方法：Selfridges（HK$640）｜Harrods（HK$789）

TOM FOR 隆重推出的 SOLEIL DE FEU 系列，採用遠方島嶼二太陽的琥珀色倒影作為靈感，望在夏日肌膚上增添閃亮七彩暖陽色澤。系列中的高級訂製四色眼影盤，採用了奢華的限量版 SOLEIL DE FEU 包裝，透過眼影色調讓人聯想起太陽在海面閃耀的光芒中落下，用太陽光芒的筆觸描繪天空的一幕。

眼影盤推薦2023｜TOM FORD SOLEIL DE FEU 高級訂製四色眼影盤 HK$825（TOM FORD 提供）

眼影盤推薦2023｜M·A·C CONNECT IN COLOUR EYE SHADOW PALETTE HK$370

購買方法：M·A·C（HK$370）｜SEPHORA（HK$370）｜Selfridges（HK$260）｜LOOKFANTASTIC（HK$307.50）｜Harrods（HK$320）

M·A·C 全新升級專業色彩眼影盤，採用了全新「棉花糖貼膚配方」，結合了植萃精油與水合科技，粉末幼滑，上妝效果透薄貼膚。每盒眼影盤裡都包含了啞緻到閃爍的質地，加上這款升級版的粉末顯色度提升了25%，一抹就上色。

眼影盤推薦2023｜M·A·C CONNECT IN COLOUR EYE SHADOW PALETTE HK$370（M·A·C 提供）

眼影盤推薦2023｜NARS LAGUNA 四色眼影 HK$440

購買方法：Selfridges（HK$375）｜LOOKFANTASTIC（HK$353）｜Harrods（HK$458）

NARS 的2款限量四色眼影組合採用暢銷的Laguna古銅色調作為靈感，自然古銅色配合閃粉質感，有助強調深邃眼形輪廓及散發出性感夏日氣息。眼影顯色度高，輕輕一抹即可打造豐富、高度濃郁的眼妝色彩。

眼影盤推薦2023｜NARS LAGUNA 四色眼影 HK$440（NARS 提供）

眼影盤推薦2023｜RMK Synchromatic Eyeshadow Palette 純色風四色眼影盤 HK$440

RMK 的純色風四色眼影盤，採用全新的「Light Shiny 緞光」質感，配合了閃爍、亮澤、珠光緞面和啞光質感及色彩，更加以單色調（Monochrome）為主題，打造出亮眼迷人的單色調層次感眼妝。

眼影盤推薦2023｜RMK Synchromatic Eyeshadow Palette 純色風四色眼影盤 HK$440（RMK 提供）

眼影盤推薦2023｜HUDA BEAUTY NEW NUDE 裸色眼影盤 HK$590

購買方法：SEPHORA（HK$590）｜Strawberrynet（HK$484）｜Harrods（HK$551）

HUDA BEAUTY 這款多功能眼影盤包含了18種高飽和度粉嫩色調，啞光、反光、閃粉、珠光色調都集於一盒之中，讓女生們隨意搭配不同色彩，打造出百搭多變、玩味感重的眼妝。

眼影盤推薦2023｜HUDA BEAUTY NEW NUDE 裸色眼影盤 HK$590（HUDA BEAUTY 提供）

眼影盤推薦2023｜KANEBO COLORED SHADOW 幻彩陰影眼影盤 HK$230

KANEBO 新推的 COLORED SHADOW 幻彩陰影眼影盤。採用「以顏色打造陰影」的構思，透過鮮明的陰影色調彰顯眼瞼的深邃，令眼妝更立體，演繹出生動有力的眼神。

眼影盤推薦2023｜KANEBO COLORED SHADOW 幻彩陰影眼影盤 HK$230（KANEBO 提供）