瘦面｜年齡增長逃不過顯老發腮面　模特兒教3招重塑緊緻V面下顎線

瘦面｜踏入初熟齡階段後，大家有沒有發現拍照的時候總是有種「容貌回不去」的感覺？特別在捱夜過後，眼腫、面脹的問題就更為嚴重。如果體重沒有明顯變化，臉部卻變方變圓、法令紋變深、下顎線消失的話，那是因為隨着年齡增長，面部膠原蛋白流失，導致面部中間皮膚下垂並積在腮位置，變成肥腫難分的「發腮面」。

想改變顯老的發腮面，大家不妨參考模特兒呂天意_Ya最近分享的3招自救發腮面技巧，每天5分鐘就可以還原清晰下顎線，回復緊緻線條。



相比起發福發胖，發腮算是「小兒科」。但天下間那有女生不愛美，不想以最佳狀態示人？然而，即使平日勤力鍛鍊身體線條，但臉部總是逃不過歲月洗禮，由V面變圓面，下顎線變模糊。

其實除了靠醫美外，大家平日都可以做針對面部肌肉線條的訓練及按摩。模特兒兼演員的呂天意_Ya，特意請教形體老師並拍片分享面部提拉技巧，臉蛋更小了一圈，下顎線再現，效果非常顯著，大家都學起來吧！

第1步

開始前，記得先在下顎線位置塗上精油，防止按摩時過度拉扯皮膚。首先，頭微微向上抬高，手指做一個「剪刀手」手勢。從下巴尖開始，沿着下顎骨均速地向後推至耳根，重複15次。

第2步

伸出大拇指，從下巴向後推，然後順着淋巴往頸部向下推，重複這個動作20次，有助面部去水腫。

第3步

先放鬆下顎線肌肉，再吸一口氣。微微抬高頭，轉動頸部，用手輕按頸部側邊，再順着鎖骨位往上推，再慢慢呼氣，重複動作20次，有助改善下巴兩側及頸部寬闊。

（以上內容僅供參考，效果因人而異。）

資料來源：呂天意_Ya@小紅書

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