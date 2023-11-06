秋季必備湯水推薦！潤肺止咳/清熱解毒即飲湯包 $35起多買多折

秋天滋潤湯水/即飲湯包｜秋天天氣乾燥，加上都市人工作繁忙，經常熬夜加班，容易出現口乾眼澀、氣管敏感、乾咳等秋燥症狀。除了做好護膚工作外，大家亦可以入手滋潤湯水即飲湯包。《01女生》為大家精選以下6款清熱滋潤、止咳潤喉即飲湯包推薦！無論在家中或辦公室都可以加熱即飲，節省買料、處理湯料的工序，價錢亦經濟實惠，方便養生補身，OT人士必備。



秋天必備即飲湯水推薦1｜moonwell®️花膠蟲草花雪耳黑雞湯湯包

養生中醫食療配方燉湯採用正宗原條花膠筒，含有豐富⾻膠原、蛋⽩質、多種維⽣素及鈣、鋅、鐵、硒等多種微量元素，可助迅速消除疲勞。配以烏雞和蟲草花，可提升免疫力、滋陰養⾎、延緩衰⽼。特別適合久坐辦公室的OL、手腳冰冷人士飲用。

moonwell®️花膠蟲草花雪耳黑雞湯 (原價:HK$128) HK$89 立即購買

秋天必備即飲湯水推薦1｜moonwell®️花膠蟲草花雪耳黑雞湯 (01mall)

秋天必備即飲湯水推薦2｜moonwell®️木瓜雪耳豬展湯湯包

女士必飲的養顏美體靚湯之一，木瓜富含維生素、多種礦物質、蛋白質、木瓜酵素及有機酸，有助刺激女性荷爾蒙。無花果能促進消化，有助潤腸通便。雪耳豐含膳食纖維，滋陰潤肺、美顏潤膚。特別適合OL、想提升皮膚質素的愛美人士飲用。

moonwell®️木瓜雪耳豬展湯湯包 (原價:HK$98) HK$75 立即購買

秋天必備即飲湯水推薦2｜moonwell®️木瓜雪耳豬展湯湯包 (01mall)

秋天必備即飲湯水推薦3｜moonwell®️西洋菜陳腎豬橫脷湯湯包

經典老火湯西洋菜陳腎豬橫脷湯，具有清熱潤肺、益腦健身、健脾開胃之效，更有助女性緩解經期疼痛及預防月經不調。特別適合經常捱夜工作、煙酒過多、飲食不定時的忙碌都市人飲用。

moonwell®️西洋菜陳腎豬橫脷湯湯包 (原價:HK$98) HK$75 立即購買

秋天必備即飲湯水推薦3｜moonwell®️西洋菜陳腎豬橫脷湯湯包 (01mall)

秋天必備即飲湯水推薦4｜鴻福堂牛膝靈芝桂圓竹絲雞湯湯包

主要成份：為牛膝、靈芝、桂圓、竹絲雞。牛膝補肝腎、強筋骨；靈芝性平，養心安神，有助改善虛勞體弱問題，提升免疫力。而竹絲雞滋陰補腎之用，紅棗及桂圓有助益氣養血。此湯補而不燥，特別適合身體虛弱、筋骨乏力的人士。

鴻福堂牛膝靈芝桂圓竹絲雞湯湯包(原價:HK$75) HK$38 立即購買

秋天必備即飲湯水推薦4｜鴻福堂牛膝靈芝桂圓竹絲雞湯湯包 (01mall)

秋天必備即飲湯水推薦5｜鴻福堂鮑魚響螺淮杞雞湯湯包

瑤柱有滋陰補腎 、和胃調中之功效，花菇益氣補虛、健脾胃。鮑魚養血柔肝、滋陰益精。鮑魚雞湯味道鮮美，補而不燥，滋而不膩。

鴻福堂鮑魚響螺淮杞雞湯湯包(原價:HK$69.8) HK$50 立即購買

秋天必備即飲湯水推薦5｜鴻福堂鮑魚響螺淮杞雞湯湯包 (01mall)

秋天必備即飲湯水推薦6｜天龍菜乾豬肺湯湯包

主要成份為豬肺、豬展、白果、蜜棗，有助補肺祛痰、止咳平喘、補腎益精、潤肺養顏。

天龍菜乾豬肺湯湯包(原價:HK$45) HK$35 立即購買