朴信惠成台灣醫美品牌代言人！4招1個月減22磅：再演高中生零違和

朴信惠與丈夫崔泰俊結婚及誕下兒子後，一度專注家庭，早前終於有新劇播出了，及舉辦亞洲巡迴見面會《HYE, TALK》。即使結婚後及生子後，依然保持著苗條的身形﹐同時多了幾分成熟女士的魅力。昨日（18/8）更宣布成為台灣醫美品牌的代言人，所釋出的廣告拍攝花絮，可見她的狀態和外貌依舊讓人驚艷，難怪會成專業護膚品牌的代言人！



朴信惠成台灣醫美品牌代言人（IG@ssinz7）

朴信惠生子後再拍韓劇 狀態極佳

去年（2024年）是朴信惠相隔3年後再度出演劇集《低谷醫生》﹐當中有不少回憶殺，是繼7年前的《Doctors》再演醫生，也是於10年前的《繼承者們》再度與朴炯植合作，加上有趣的劇情，是很值得一追的韓劇！而最驚艷的是，當朴信惠再穿起校服竟與《繼承者們》時期無異，讓人很想知道他到底是如何做到的！

低谷醫生｜朴信惠與朴炯植於10年前的《繼承者們》首度合作（IG@ssinz7）

朴信惠再演高中生零違和

《低谷醫生》的主演分別是朴信惠和朴炯植﹐二人早在2013年播出的《繼承者們》就有合作，但當時他們在劇中只是同學關係，沒有太多同框戲，這次是由同學升級至戀人！而且這次他們更再度穿起校服，由高中生演至醫生，二人的外貌仿佛停留在十年前！尤其是朴信惠的狀態，即使是已結婚及誕子依舊如少女，在劇中穿起校服就如《繼承者們》中的車恩尚，穿起醫生袍就如回到《Doctors》的慧靜，非常凍齡！

低谷醫生｜朴信惠相隔10年再演高中生零違和（IG@ssinz7）

低谷醫生｜朴信惠繼7年前的《Doctors》再演醫生（IG@ssinz7）

而唯一的變化大概就是朴信惠的嬰兒肥減去，五官輪廓更突出，也由易胖體質變成易瘦體質，四肢變得纖瘦。當時朴信惠以4方法，成功1個月減去22磅並擺脫象腿，一起來看看朴信惠的超實用減肥方法！

朴信惠減肥法1. 青瓜減肥法（IG@ssinz7）

朴信惠減肥法1. 青瓜減肥法

朴信惠在減肥期間﹐會控制自己6點後不再進食，此外她更自創了「青瓜減肥法」來加快減肥進度。她會在每餐當中搭配上青瓜，像是早餐會是一杯低脂鮮奶加上青瓜；午餐是半碗米飯、菜及青瓜；晚餐則是菜和青瓜。這個方法熱量低營養高，很適合瘦身初期，可以快速看見效果，但只能短期執行，其後需維持健康飲食避免復胖！

朴信惠減肥法2. 代餐瘦身、多吃番茄（IG@ssinz7）

朴信惠減肥法2. 代餐瘦身、多吃番茄

朴信惠要維持長期纖瘦身型，她還會選擇代餐進行體重管理，除了代餐容易有飽腹感外，還便於食用，只需加入水或牛奶就可以食用，對於工作忙碌的她來就非常方便。此外，朴信惠有時也會多吃番茄來取代一餐，同時能有飽腹感，熱量低還有加強代謝、促進血液循環以及抗老化的功效，是減肥期間的恩物！

（IG@ssinz7）

朴信惠減肥法3. 紅豆水、薄荷水、南瓜水

朴信惠曾公開提到過自己是屬於易易水腫體質，早上起床很容易水腫，因此她會自製各種「水」。像是紅豆水有著去水腫功效，還可促進腸胃消化和血液循環，讓身體代謝更好；而薄荷水有助腸胃蠕動，加速排走體內垃圾和油脂；而南瓜水同樣有排毒功能及提高身體抵抗力，3款水都是有助身體新陳代謝或是腸胃蠕動，對於減肥有著大大的好處！

朴信惠減肥法4. 普拉提（IG@ssinz7）

朴信惠在Instagram上也常分享打高爾夫的照片（IG@ssinz7）

朴信惠減肥法4. 普拉提

除了飲食控制外，朴信惠為更好改善身型，還會定時做運動，其中就有進行近幾年不少女星愛做的普拉提。普拉提提升身體柔韌性和強化核心肌肉能力，使身體線條更好看，是有效保持身型和減肥的運動。