大雨返工雙腳都濕透！4招助鞋子速乾不發臭　皮鞋吹熱風要這樣做

暴雨造成多處淹水，不少通勤族哀嘆鞋子濕透讓人好不舒服，台灣長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈指出，當鞋子潮濕加上體溫，容易滋生黴菌，可能提高香港腳出現的風險。



暴雨讓鞋子濕透！4方法助鞋子速乾不發臭

Tip 1. 塞報紙或廚房紙巾

在塞報紙時，確保填滿整個鞋內空間，這樣不僅可以提高吸濕效果，也有助於維持鞋子的形狀，防止其變形，如果發現填充的紙張已經濕透，應立即進行更換，可讓鞋子乾的更快。

Tip 2. 風筒

用風筒吹乾鞋子是大家最常用的方法，既快速又方便，不過並非所有鞋子都適用，陳映如解釋因為風筒的熱風會損害皮革，因此皮鞋與麂皮鞋就不適合。

若希望鞋子迅速乾燥，陳映如建議在使用風筒時配合紙袋，仿造小型烘衣機的效果，能更有效地達到目的。做法是將鞋子放入一個大紙袋中，稍微封閉袋口，然後用風筒朝袋內吹送熱風。由於熱風在紙袋中循環，這將有助於加快鞋子的乾燥速度。

Tip 3. 墊高鞋子

對於皮底鞋子，鞋底的部分也很容易濕掉.，陳映如分享可以在鞋底下放置幾張報紙來吸收濕氣，或是用幾根筷子將鞋子墊高，讓鞋底可以創造出一些的空隙，促進空氣流通，加速鞋底乾燥。至於運動鞋，由於其底部設計有凹槽提供通風，且多數使用橡膠材質不易吸水，無需採取同樣的措施。

Tip 4. 鞋套、烘鞋機、防水噴霧

有網民分享鞋套、烘鞋機或是防水噴霧，也是不錯的選擇，「鞋套騎機車方便，但是要用到膝下那種」、「防水鞋套很好用，我買拉鍊式到膝下」、「防水噴霧不一定只是拿來防水，也有一定程度的耐髒」；更有不少網友認為直接在公司放一雙拖鞋或是穿防水鞋是最簡單的方法。

相關文章：恐怖上司｜準時返工的人花紅分最少？事主得悉真相嚇到拒絕報到

+ 4

衣服潮濕又發臭？專家曝3招雨天快速乾衣法

梅雨季即將到來，衣服乾不了又沒有烘衣機，除了透過除濕機還有哪些方法？台灣家事達人陳映如在Facebook發文分享3妙招，幫大家解決衣服曬不乾的困擾。

Tip 1. 放乾毛巾一起脫水

脫水時稍微多脫一下，減少衣服中的含水量，也可在脫水時放入一條乾毛巾，藉由毛巾幫忙吸水，縮短乾衣的時間。

Tip 2. 用電風扇或循環扇加速乾燥

利用電風扇或循環扇對著衣服吹，加速乾燥同時減少異味產生，並將每件衣服保持一個拳頭的距離。

Tip 3. 「山」型晾衣法

曬衣採用「山」型晾法，讓長的衣物在外面，短的在裏面，使長的衣物接觸到空氣的面積增加。

如果衣服乾的差不多，但仍有局部較厚的地方未乾，陳映如建議可以用熨斗燙或者用風筒吹乾，她也提醒若使用熨斗處理的話，記得要把蒸氣功能關閉，才能達到乾衣的效果。

【延伸閱讀，更多打工仔辦公室見聞】

被老細使到盡 人工6年沒加 事主想辭職公司竟提出刻薄條件挽留

+ 8

大掃除｜辦公室櫃桶都用來放零食？專家授正確用法：這層別放東西

+ 12

延伸閱讀：

除濕機擺對位置才有用！台電提醒：謹記「3要3不」秘訣

夏天該買「電風扇」還是「循環扇」？台電點出一關鍵挑選判斷

除濕機使用季節到了！梅雨季開機前檢視7要點 搭配這家電更有效

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】