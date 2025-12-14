科技業只聘年輕人？專家示警代價大：團隊這樣安排滿意度高2倍

不光是台灣，美國科技界也出現愛用「新鮮的肝」、偏好僱用年輕人的現象，但專家認為這對公司並不是好事。



愛用「新鮮的肝」不是台灣科技界才有的現象，現在美國科技公司也更加偏好僱用剛畢業或畢業不久的年輕員工，使得中年求職者越來越難找到工作。

相關文章：是年輕人不濟還是老細思想停滯？上司要求放工都回訊息只代表他…

+ 16

美國公平就業機會委員會的一份報告顯示， 科技工作者中25歲至39歲的比例大幅上升至40.8%，遠超美國整體就業環境平均的33.1%。與此同時，40歲以上的比例則下滑至52.1%，低於美國全國平均的53.1%。

從科技產業興起以來，許多人都認為科技從業者應該要年輕，才能不斷吸收新事物，打破過往常規。Meta創辦人馬克．祖克柏（Mark Zuckberg）10多年前時就曾經講過，「我想強調年齡和技術的重要性，年輕人更聰明。」

中老年人力資源公司55Redine Group創辦人辛普森（Lyndsey Simpson）直言，科技界是對資深員工最不友善的環境，聲稱IT工作者中只有22%年齡大於50歲，軟體、網路及遊戲產業裏，55歲以上員工比例低於4%，且一旦年齡大於36歲，在科技界升遷的機率每年下滑5%。

科技大裁員加劇年齡歧視問題

該報告提到，從2014年到2022年期間，科技界25歲以下員工人數每年約成長9%，顯示了科技職缺正流向這些Z世代年輕人。此外，科技界有約20%的投訴和年齡歧視有關，遠高於其他產業約15%的比例。

據裁員追蹤網站Layoffs.fyi的資訊，2024年科技公司裁員人數總計已超過13.7萬人，這讓科技業的大齡員工比例再遭稀釋。

馬斯克在掌管X後，就遭到員工起訴存在年齡歧視問題，因為50歲以上員工被裁的比例高於50歲以下員工；TikTok一位前高管在2024年2月提起訴訟，同樣指控公司有年齡歧視，更喜歡年輕、沒有經驗的新鮮人；而本月人臉辨識技術新創Clearview AI，才因為年齡歧視的指控，與兩位前員工達成和解。

一位60歲的求職者透露，過去兩年裏他申請超過4,000份工作，但至今仍在失業當中，「我以為是自己做錯了甚麼，才會找不到工作。」

企業不愛用中老年人，一部分原因在於更高的年資，因此更容易成為縮編對象，讓年輕員工比例更高。

至於為何新創也清一色是年輕人？薪資管理軟體公司Pequity執行長克諾普（Kaitlyn Knopp）解釋，新創往往初期資源有限，難以支付經驗資深員工的高薪，且年輕人往往更能接受低薪及高工時。

只雇「新鮮的肝」對公司真的好嗎？

專家認為，偏愛年輕員工對公司不是件好事。

例如，倫敦政經學院的調查就顯示，年齡分佈多樣化的公司員工滿意度是其他公司的兩倍，同時員工也會較有生產效率。參與該調查的研究人員喬勒斯（Daniel Jolles）指出，擁有不同年齡層員工能帶來更多不同的知識、觀點及社交網路。

外媒《財星》報導指出，康乃爾大學管理學副教授葛林伯格（Jason Greenberg）說，年輕人可以帶來創新，但都是年輕人也代表公司更容易陷入相對狹隘的視野，無法用更全面的角度看待事物。

葛林伯格指出，只挑年輕人的公司可能陷入經濟學家貝克（Gary Becker）提出的歧視禍害當中。他的理論指出，針對特定族群人才僱用的方針（例如年輕人），最終會讓公司付出代價，因為雇傭員工的成本會因為高需求而上升，並導致公司錯失有價值的人才。

科技公司偏愛年輕人的趨勢，或許不會那麼快出現改變，但隨着美國出生率持續下滑，加上工作者退休的時間越來越晚，資深員工遇到職場第二春的機會可能會愈來愈高。

【延伸閱讀，更多職場世代隔閡狀況】

90後00後將顛覆時代？不是麻煩製造者 7大特質加速職場革新進步

+ 17

上司最怕這種人！缺乏安全感、不肯變的同事 嘴邊常掛着這7句話

+ 12

延伸閱讀：

科技界吹起「40歲魔咒」？Z世代正取代他們！曾經的江山功臣，如今卻成老頑固

OpenAI高層大換血！台裔青年陳信翰成新任研究副總，他有何背景？奧特曼為何盛讚他？

75%老闆評Z世代「3大不OK」：不專業、不主動、溝通不良！Z世代真正在乎的是？

【本文獲「數位時代」授權轉載。】