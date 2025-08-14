人生就是要「為錢而活」？他見別人穿名牌、有樓放租感慨生存意義

人生需要有長時間的琢磨，才能夠有一番感悟。日前有位網友感嘆，他以前都不覺得時間過很快，不知不覺快要40歲了，看到長輩離世，看透有錢跟沒錢之間，親戚朋友對人的態度差異。對此，許多網友安慰「與其羨慕別人，不如好好活着」。



一名網友早前在Facebook「匿名3公社」發文感嘆，「我以前不覺得時間過很快，自己不知不覺也快40歲了，阿嬤走了、舅舅走了，這些我都有看在眼裏，有錢有朋友、有錢有親戚；沒錢，看到您就像看到鬼，敬而遠之，這是真的」。

事主表示，「看到親戚鄰居穿的名牌有Rolex、Panerai，開的車有賓士、Porsche、Audi，有房子好幾間、土地超多的，還可以出租工廠、出租套房，租金收飽飽」，讓他感嘆「人生真的好難好難，大家會覺得人生都是為了錢嗎？大家會為了錢而活嗎？」

文章曝光後，許多網友安慰：

・「人當然不是為錢而活，但是沒有錢，活都活不了」

・「一生辛苦只為錢，半身已過未得閒，兒時理想為得圓，轉眼黃土在胸前，一生忙碌為掙錢，披星戴月無怨言，笑談命運多坎坷，苦盡甘來度剩年」

・「與其羨慕別人，不如好好活着」

・「關關難過關關過，加油」



・「40歲的話，你有吃不飽穿不暖嗎？有人陪、吃得飽、睡得好，無痛無病這種心態才比較對吧」

・「過好自己的生活就好啦，每天吃得開心、睡得安心，管別人開甚麼車、做甚麼事幹嘛？」

・「不用去在乎別人，有錢也是別人家的事，自己開心就好了」



