36%招聘竟然全是假的？揭秘幽靈職缺內幕　教你3招識破徵才陷阱

投遞職缺如石沉大海、參加面試過程順利卻總是銘謝惠顧⋯⋯。其實，工作難找可能不是錯覺！

根據一項調查顯示，越來越多公司在人力網站上開出根本不存在的「幽靈職缺」， 也就是求職者應徵的工作，它們其實壓根不打算找人 ，背後有何原因？

不少美國人力資源公司都在今年的調查中發現，有相當比例的企業在求職網站上張貼了幽靈職缺。例如，在Resume Builder的調查中有約4成企業曾開出幽靈職缺；而MyPerfectResume的調查結果則更為極端，有81%人資坦承貼過幽靈職缺，換算下來有36%的職缺都是假的。

幽靈職缺其實並不是甚麼新奇的作法，但Resume Builder提到，幽靈職缺的規模正不斷擴大。人力資源公司Revelio Labs同樣提到，過去5年裏各個職缺的招募率大幅下滑， 2019年平均10個職缺最後可以創造8個工作，而到了2024年平均10個職缺只能創造4個工作。

Resume Builder還指出，許多開出幽靈職缺的公司，並不是職缺在網站上放着便罷，84%企業收到合適履歷後會聯繫求職者，其中又有85%會進到面試的流程。

但這樣不但花費人事成本，又給予求職者錯誤的期待，看似損人不利己的作法，為甚麼許多企業卻持續跟進？

開出幽靈職缺，對企業真有好處？

總的來說，企業決定開出幽靈職缺可說各有理由，但最終目的多是為了塑造公司更良好的虛假表象。

原因1：營造成長假象

有人資透露，網站上多掛着一些職缺，可以讓公司看起來比實際成長得更快速，還能為公司營造廣納人才的形象。有些時候企業甚至正處於凍結招募的困難時期，仍會透過幽靈職缺讓公司看起來更「體面」一點。

原因2：試圖影響員工看法

不只是對外塑造公司形象，幽靈職缺對內也有一定意義。有人資坦承，開出職缺可以讓工作負荷過高的員工，相信可能很快就有援軍到來，願意再多撐一下，起到望梅止渴的作用。另外，職缺持續開着對員工也是一種嚇阻，讓員工認為自己的工作可能隨時被應徵者取代，進而工作得更賣力。

原因3：儲備人才資訊

也有企業單純把幽靈職缺當人才補蚊燈，即使眼下並沒有招人打算，仍希望在平時儲備可用之材的資料建檔，以備未來不時之需，並透過持續與求職者的互動，了解最新的人力資源市場行情，甚至是同業的動態。

整體而言，高達77%受訪者認為幽靈職缺提昇了生產力、68%認為對營收帶來正面影響、65%相信提高了公司士氣。

但幽靈職缺真有這些神奇功效？事實上，無論企業開出幽靈職缺的理由為何，這種作法都是在透支求職者及內部員工的信任，公司最終會受到反噬。

洞察：損人不利己，恐怕沒有長遠效益

再加上，開出職缺卻不雇人終究會穿幫，報告提到受訪者吐露，原本不知情的利害關係人，包括員工、求職者和投資者在內，有高達66%的人會知道真相。一旦謊言被戳破，幽靈職缺帶來的虛假士氣、公司形象都會頓時瓦解。

透支信任的代價，可能是員工不再願意認真工作，因為賣命只會換來公司的欺騙及不尊重；對應徵者來說，可能直接將開出幽靈職缺的公司黑名單，沒人想在耍了自己的地方工作；而投資者更不會想要投資一間試圖欺騙自己的公司。

如何辨別幽靈職缺？

那對一般求職者來說，怎麼避開幽靈職缺這個大地雷，以免浪費自己的時間精力？研究調查及人資專家都給出了一些建議。

疑點1：職缺太久沒更新

公司對開出的幽靈職缺，往往不會積極維護。Resume Builder資料指出，只有不到6%的企業會每週更新幽靈職缺，絕大多數幽靈職缺的更新頻率都是在數週到數個月不等。

疑點2：待遇太優渥

過於美好的薪資待遇也被認為是幽靈職缺常見特徵，畢竟企業並不打算真正招人。假如應徵的職位待遇遠高於同業水準，最好事先做功課打聽資訊。

疑點3：工作內容模糊

幽靈職缺往往只有設定大方向，並沒有具體的工作內容。如果企業沒辦法給出職位的細節、未來需要擔負的職責等，就有可能是幽靈職缺，企業只是想蒐集人才資料。

視訊面試平台Willo執行長尤安．卡麥隆（Euan Cameron）建議，求職者收到通知後可以立即致電企業詢問職位詳情，這麼做不僅能幫助求職者辨別是不是幽靈職缺，表達對職缺興趣也是增加錄取機會的手段。

