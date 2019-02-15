【出租女友的自述】22歲入行　父母不干預：有人曾被騙錢、迷姦…

「家人租賃」最近又上了熱搜。男朋友，女朋友，父母，親戚，缺誰租誰。單親媽媽租個老公去私立學校面試，初中生租個爸爸參加家長會，沒有對象的租個對象回家過年，沒空上墳的租個長輩叔叔來替代，更有甚者，「我婚禮上的親戚，都是租來的。」 這種服務最先興起於日本，近年在中國也越來越受歡迎。我們找到了3個在國內從事家人租賃業務的人，有扮演別人女朋友，男朋友的，也有家人租賃公司的老闆。

編輯：陳星（一条）

他們聊起了自己的從業經歷和感想，讓人想起莎士比亞的那句名言：

世界是個舞台，男男女女不過是來來去去的演員罷了。

21世紀孤獨時代：親人都可以租

「可以拍婚紗照，可以辦婚禮，見父母見親戚，可以給父母打電話視頻，不領證，不陪睡，不喝酒，不接吻」（ 一条提供）

去僱主的家裡，看到我們的結婚照掛在他家牆上

自述：蘇桃（94年生，江西人）

做第一單的時候，我22歲。到今年為止，我已經做了30單出租女友了。我是兼職，正職是會計。同行的姐妹有兼職也有全職，做淘寶，微商的比較多。

我2016年入行，春節在家，無聊就開始在網上搜索「租女友」的信息，一搜就搜到一個專門的網站，還有QQ群，貼吧。看了別人是怎麼寫的，我也把自己的信息掛上去。「可以拍婚紗照，可以辦婚禮，見父母見親戚，可以給父母打電話視頻，不領證，不陪睡，不喝酒，不接吻」，是我的要求。

我跟父母說：「24小時聯繫不到我，就報警！」（ 一条提供）

不到半個月，就有人聯繫我了。是一個山東的大哥，比我大三歲，本來有女朋友，但是家裡人不同意，就找到我扮演他女朋友。

當時我要出發的時候是年初二，父母問我去哪裡，我就照直說了。父母最開始非常不同意，擔心不安全。後來我就跟他們說了很久很久，說會發定位給他們，發照片還有家庭地址給他們。我已經收了僱主的定金，不得不去了。還記得當初我跟父母說：「24小時聯繫不到我，就報警！」

從最開始溝通的時候就可以判斷這個人是否可靠。（ 一条提供）

我提前一天從江西坐火車臥舖去山東。大哥在火車站接的我，再轉大巴去他家。在車上他就一直跟我對台詞，我的名字，出生年份，家庭背景等等。他的家在很普通的縣城裡，一家都對我挺客氣的，很友好。吃飯的時候就問一些簡單的問題，家裡情況怎麼樣，喜歡吃什麼？類似的問題。那一次也很順利。

其實從最開始溝通的時候就可以判斷這個人靠不靠譜。比方說，我們是在QQ群裡聯繫的，要看照片的話，行規就是發閃照，就是3秒閱後即焚那種。真的有這個需求租女友的，5元，10元看一張照片是不會介意的。幫忙買火車票或高鐵票，都是很爽快的。

只有在我和僱主兩個人獨處的時候，才會表露出「真實」的一面。（ 一条提供）

交流的時候對方會說很多細節性的注意事項和確認的條件。比方說身高，租金，年齡，時間碰不碰得上，還有收到父母紅包，禮物的時候，要不要還給他；如果去很偏遠的地方，是不是會介意；如果只有一間房，介不介意，通常如果要一間房的話，就會打地舖，也會因此而加價200塊。談好了之後，必須付訂金，500到1000不等。諸如此類的。

基本上只有在我和僱主兩個人獨處的時候，才會表露出「真實」的一面，其他時候都是以情侶或未婚妻的身份示人。有時候迫不得已，會牽一下手。通常身體接觸，都是會避免的。因為他們只是我的僱主。

通常身體接觸都是會避免的。（ 一条提供）

遇過一個年齡最大的，是36歲的。2018年春節，我們辦了一場婚禮。我最開始還挺興奮的，想著體驗一下多好啊。婚禮上所有的事情，基本都是男方包辦，一系列的拍婚紗照，喝喜酒，那一次包括我的「父母」，「伴娘」 ，「朋友」，都是臨時演員。

組織一場假婚禮其實要花的精力和真的婚禮絲毫沒有區別，因為要有說服力，在這種場景下，人是很容易進入狀態的。我也有想過會不會影響我對愛情和婚禮的憧憬，但是也沒什麼，因為畢竟先解決了眼前的事情嘛。

辦完婚禮後，就意味著要長期和僱主保持聯繫，你就從此是他們家眼中的「媳婦」了。有一次，我回去見他，看到我們的結婚照掛在他家牆上。

婚紗照是婚禮一條龍服務中必不可少的一環（ 一条提供）

現在，我有好幾個固定合作的僱主，常會週末吃飯，因為要給他們的爸媽打視頻。其中有一個僱主，其實我跟他關係很好，他每週都約我吃飯。他可能有那方面的想法，但是我很明確，我不會跟僱主談戀愛的。

我很少問僱主租女友的緣由，可能他們父母都是骨灰級催婚人吧？接觸到的僱主的家庭條件都是一般般的，沒有特別好的。也有遇到過同性戀形婚的，假結婚。有些年紀很輕，沒有結婚的壓力，就是想炫耀一下自己有女朋友的，很奇怪的。

我也曾經試過伴遊，是去杭州。其實出遊比去見父母危險，因為出遊是兩個人同行，見父母起碼是一群人。

有些也提供「伴遊」服務（ 一条提供）

前一段時間，我們群主發過一個案子，說是一個群裡的男騙子，自己假裝要租女友，結果迷姦了女生；另一面還假裝是女孩，去騙僱主訂金，騙了2萬塊。

這一行其實有時候挺危險的，這行也是有分綠色和非綠色的。我們都明白，非綠色的就相當於援交了。我圈子裡的都不碰這個。但我也遇到過不靠譜的人，就是混子，賴友。一直拖著不結帳，從早上拖到晚上，態度也不好。那一次我第二天就很氣憤地離開那個縣城了。

出租女友也存在許多安全隱患（ 一条提供）

我的爸媽是知道我做這份兼職的，他們現在也不是很管我，春節經常他們自己出去玩，我就去做兼職。很親密的閨蜜也知道，她們一開始都是不贊同的，老是調侃我。有時候我上班會請假出去兼職，但是我同事是不知道的。

租女友早些年的價格是800-1000塊一天，現在漲價了，春節1500-2000塊一天。我是江西人，接到的單有50％是省外的，50％是省內的。藉著這個工作，我大概遊歷了8個省，最遠到陝西和東北，最近的就是省內的城市。做出租女友的，賺得也不是很多，也就是買多幾件衣服，去了更多的地方。

婚禮上的親戚甚至新娘都可以租。（ 一条提供）

我們的「幫主」，一年參加60多場婚禮

自述：喬五歲（92年生，江蘇人）

我記得很清楚，2018年五一勞動節，是我第一次做婚禮單。我演新郎。我當時是有點新奇和緊張的，畢竟是人生第一次嘛。整個流程下來，新郎其實很累的。跑一趟婚禮，要持續3天或者以上。第一天到了當地，迅速地拍一個婚紗照，然後就要跟司儀對婚禮的台詞。

我的僱主，也就是新娘，通常會編一個戀愛故事，但是戀愛故事不是你想的那種很浪漫的情節，就是最簡單的，朋友介紹，工作認識的等等。我就按照這個故事在婚禮上要背台詞。

戀愛故事不是你想的那種很浪漫的情節，就是最簡單的，朋友介紹，工作認識的等等（ 一条提供）

婚禮上父母交接，會放很催人淚下的音樂，整個情景下新娘是很容易哭的，但我覺得她心情應該是很複雜的。婚禮禮儀客套上會接吻，有的新娘會選擇借位接吻，有時會選擇真的。身臨其境的時候，我也有錯覺，但只是那麼一瞬間。

我一共參加過3次婚禮。我有一個原則，同一個地方，我只會接一次。畢竟中國還是熟人社會嘛。婚禮只有男方一個人出席，在婚禮上也不喝酒，我就是走過場的。現在我已經可以練就到很平靜地裝出任何情緒了。

現在我入行第三年，做的不多，但是20幾單還是有的。吃喝住都是僱主負責，包括送給父母的禮物，都是她們準備。

許多出租情人的人設來源於僱主的前男友（ 一条提供）

遇到的僱主幾乎都是談過戀愛的，很多時候我的人設，身份信息，都會按照她們前男友的樣子來設定，包括名稱，穿著，在哪工作，性格，等等。早期的時候，是300-600元租金，就是吃飯，見父母。這個其實是最簡單的了。見父母不需要說很多話，實在接不上話，僱主也會幫忙圓謊。

最累的是婚禮，基本是2000元一天。我最長那次出勤是6天，去了河北結婚。形婚我也試過一次，是跟一個同性戀的。現在還在保持聯繫的固定僱主有6個。長期的客戶就已經是長期形婚的了。

形婚我也試過一次，是跟一個同性戀的。（ 一条提供）

目前為止，我遇到的人素質都挺高的，為人都比較真誠。通常需要的人都是很急的。所有信息都會告訴你。我和僱主的家人是不會留聯繫方式的。

在現實當中我有女朋友。我跟她在一起很久了。她從我第一單開始就知道我做出租男友，她也沒有介意。甚至我給她買車票，跟我去那個城市，再分頭行事。以我的了解，是廣州，江蘇，安徽等地出租男友需求最多。

出租男友行業裡神秘的「幫主」，一年出演過60多場婚禮（ 一条提供）

最開始我是通過「幫主」入行的。當時網上的一個報導，是關於「幫主」的，下面附了他的電話。我就覺得，誒？這個行業很新鮮，沒見過。我是自己做同城物流行業的，時間上可以分配，又可以掙錢，還可以認識更多的人。我就加了「幫主」的微信，告訴他，我想試一試。

「幫主」很厲害，他是全職的。我記得他最高記錄，好像是一年出演過60多場婚禮的新郎吧。看到朋友圈他自己發出來的行程表，是非常忙的。而且他一向獨來獨往，我從來沒有見過他。聽說他是重慶人，30多歲，做這行有7、8年了。

他是把這個當作一門生意來做的，為我們提供一個平台，相當於中介。他現在管理的群有十幾個，有些他是群主，有些他是做管理員。裡面應該有好幾千人，年齡大概是20〜30歲。大多數都是全國群，偶爾也會有地域群。

他最高記錄，好像是一年出演過60多場婚禮的新郎吧（ 一条提供）

我們現在接單，都是相互推薦的。有時候在內部群裡面閒聊，價格多少，僱主怎麼樣，也會發布信息。一開始我還自己發布廣告，現在不用了，定期也會有人找上門來。

我們這一行都是講信用的。入群會備註來意，方位，年齡，會給有些人的名字加前綴AAAA，是因為可以在序列上置頂。我們還有一套身份驗證的機制，是「幫主」設置的，他會把控進群的人，還會給我們做身份證的認證。

現在定期也會有人找上門來（ 一条提供）

目前我這份工作還是很樂觀的，因為其實也算是幫助別人，解決暫時的困難，生活上暫時的瓶頸。聽到過那麼多故事，我也認識到，愛有千萬種，很多愛情都是堅持不下去的。要不就是男方是離過婚有小孩的，女方怕家裡人不同意；要不就是年齡相差10幾歲，用這種方法拖延，通常他們都會偷偷生個小孩，說想等孩子再大一點再告訴家裡人的。孩子算是一個籌碼。大家的生活都有不容易的地方，總會需要某些權宜之計。

愛有千萬種，很多愛情都是堅持不下去的（ 一条提供）

17歲開始北漂，手下有500個可租賃家人

自述：李生（94年生，河北人）

我沒有唸過大學，17歲就出社會打拼，正式成為一個北漂。自己學了一門計算機編程2014年就和朋友合夥做了一個網站。最先是看到日本的一個公司，專門做租賃家人的，於是自己也來做。當時就想著和國內別的租女友，租男友的不一樣，想要與眾不同一點，所以也拓展了父母，親戚的租賃服務。

2015年我跳出來，自己單幹。那時候已經積累到一些演員經紀人的資源了。老演員介紹新演員，像滾雪球一樣滾起來，從最開始的20多個，到現在我手下大概有500個可租賃的演員。跟其他人相比，可能是我的員工都比較專業吧，不是素人。

通常普遍的情形，就是應對父母租男女朋友，或者應對男女朋友租父母。（ 一条提供）

早些年還沒有人做這件事，就比較貴，價格可以到五千到一萬塊一天。但是客人也不多，偶爾有人來諮詢。現在是每天都有人來諮詢，一天5-6單。春節前後，量就更大了。

每個月能做成的基本上有30單，最多的時候一個月接60-70單，每個演員3500塊一天。接到哪裡的單子，我就找到當地熟悉的演員來接單。但需求最多的地方，還是北上廣。

通常普遍的情形，就是應對父母租男女朋友，或者應對男女朋友租父母。好比如，父母不同意，去世了，出國了，談戀愛的其中一個人就會租父母，安撫對方說見家長。還有少數是租閨蜜，租其他親戚的。

客戶的需求千奇百怪（ 一条提供）

90％的客戶都是社會上說的「吊絲」（人生失敗者），年齡範疇是25-30歲。也有一部分普通工薪階層。客戶的需求千奇百怪。比如，「我需要一個老闆型的父親，談吐好，看起來像是個公司老闆的」；有的發給我爸媽的照片，讓我找類似的；甚至細節到單眼皮，還是雙眼皮的，直髮還是捲髮的。甚至各種特定體格的，比如要170厘米高，180斤重的。

有些學生會找到我們，租一個家長去開家長會，或者犯事了找假家長。有人賣房，因為房產是自己父母的嘛，所以就租一對假父母，去同意抵押貸款。遇到這種單子，我們是不會做的。有一次是正室租一個替代自己的人去捉小三，存在演員個人的安全風險，我們也不做。

最大一單是找了300個員工充門面（ 一条提供）

做過最大單的生意，就是出租同事和合作夥伴。有一次，長沙一間公司為了充充門面，讓我找了300個人來當員工。我有時也會代打電話，視頻電話也有，500塊一通。不忙的時候，我也曾扮演過9次男友，演過1次表哥。其實我做的就是「生活臨時演員」，演繹生活。

有過一個非常戲劇化的故事。一個女生因為擔心家裡父母不贊同和現在的男友見面，就找我們租了一對父母。後來和真正的父母拉鋸了3年，終於同意他們在一起了。結婚的時候，他們請來當年租賃的那一對假父母參加婚禮，女生還認了他們做自己的乾爸乾媽。

這不是一個傳統行業，現在國家還沒有明令禁止，但利弊衡量之後，還是利比較多。我還是會繼續做下去的。

他們請來當年租賃的那一對假父母參加婚禮，女生還認了他們做自己的乾爸乾媽。（ 一条提供）

（部分圖片源於網絡）

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