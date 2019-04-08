【職場健康】望見咖啡與茶已可提神？　研究：與地區文化有關！

人所皆知，飲咖啡、茶都可助打工仔提神兼提高生產力，但吸取太多咖啡因畢竟對身體不太好。日前就有研究指出，原來僅僅瞄到咖啡和茶一眼已經可以達到提神效果，這是真的嗎？

咖啡和茶唔飲齋睇，已經足夠打工仔提神？（Getty/VCG）

人所皆知，飲咖啡、茶可以提神兼提高生產力，但原來僅僅瞄到咖啡和茶一眼已經可以達到相同效果？

今年3月尾，美國科羅拉多大學的研究團隊在《意識與認知期刊》發表研究報告，表示看到咖啡已經可能夠提升人的敏銳和專注度。報告作者Sam Maglio表示，這表示了人們如何處理資訊、作出判斷和決定。

原因：促發效應

人之所以會產生這個反應，全因心理學的「促發效應」（Priming）。促發效應是指先前的接收信息會影響一個人對事物的理解、印象或判斷，而且無意識地把兩者聯繫起來，但兩者可能完成毫不相干。此外，只要人們先接觸某類型資訊，之後他們對相同類型的資訊的反應速度會加快。促發效應具有聯想促發、語意促發、反應促發等類別。

這樣拋書包讀仔想必沒興趣，舉例說，辦公室同事經常抱怨副學士、文憑畢業生的工作能力比不上大學生，打工仔會否先入為主，對兩批畢業生抱持不同的標準？又例如，同事投訴人事部態度差、效率慢，打工仔會否更加敏感，對該部門同事看不過眼？再簡單的例子還有「疑鄰盜斧」的故事。

咖啡和茶，哪個提神功能較強？這個視乎飲用者的文化背景和喜好。喜歡咖啡的人，就在深夜OT時把咖啡放在桌子上吧。（Getty/VCG）

那麼，到底關咖啡甚麼事？研究團隊想找到在特定場景下，促發效應到底有多強烈？他們就選擇了咖啡和茶，測試人在沒有飲用的情況下，僅僅得知咖啡和茶的存在能否提神。

研究團隊一共進行了四次實驗，實驗對象為有東、西文化背景的人，他們會分別收到咖啡和茶的提醒。結果顯示，提神的強度取決於該地區的咖啡和茶文化。在東方地區，看到咖啡的提神作用並沒有西方的那麼強烈。

Maglio解釋：「北美地區存在典型的行政員工形象，他們拿著三倍濃咖啡去趕緊出席重要會議。咖啡因與提神之間有這種認知聯繫，其他文化可能不存在這種形象聯想。」

因此，當打工仔犯睏時卻沒時間打瞌睡，也沒錢買咖啡或茶時，就不妨催眠自己其實有咖啡或茶，說不定就醒過來了。

（資料來源：Ladders）

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