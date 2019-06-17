【肥仔抬頭】大肚腩成自信指標？　調查：8成胖男滿意自己身形

當女士們都為彭于晏那六嚿腹肌與人魚線而痴狂尖叫時，有想過，現實中有多少男士會有一樣的身材呢？ 美國一健身中心最近進行了一項調查，發現不論男女，受訪者原來對「爸爸身型」更受落！這就難怪在電影《復仇者聯盟4：終局之戰》中，雷神變「肥Thor」竟會惹來觀眾喜愛吧！

《復仇者聯盟4：終局之戰》電影中，雷神變「肥Thor」，是不是有點可愛？﹙電影《復仇者聯盟4：終局之戰》截圖﹚

「爸爸身型」，指男士擁有一個因缺乏運動而養成大肚腩的身形。肥不是罪，但在很多人心目中，「肥」與「型」之間總是勾不上等號。不過據美國健身中心Planet Fitness進行的調查指，原來肚腩已成功打敗六嚿腹肌，更能獲得大眾喜愛！

這項由健身中心第三年進行的調查，發現在擁有爸爸身型的男士中，有79%被訪者對自己的身型感到滿意，比上年多了15%，亦有8成受訪者認為擁有大肚腩是男士對自己體態有信心的指標。至於女士方面，有近六成受訪者認為肚腩等於性感，並有五成人認為肚腩的吸引力比六嚿腹肌還大，這數字比去年所錄上升了10%。Planet Fitness就調查結果指出，人們對大肚腩身型的欣賞及接受程度愈來愈高，同時顯示大家對自己更有自信心。

Chris Pratt在劇集中的造型，不少女士都覺得這樣很性感。﹙劇集《Parks and Recreation》劇照﹚

Seth Rogan在電影《賤鄰2》中都展示一副「爸爸身型」。﹙電影《賤鄰2》劇照﹚

減少患病機會

Planet Fitness副總裁在新聞稿中表示，希望不只是爸爸，而且所有人不僅能滿意自己的身形，同時無論別人是肥或瘦，也一視同仁般接受他們。其實，適度肥胖也不一定會對身體有壞影響，就如耶魯大學人類學教授Richard Bribiescas在他的著作《How Men Age: What Evolution Reveals about Male Health and Mortality》中表示，成年男人在已加強免疫系統後才增加體重，長遠來說可以減少患心臟病及前列線癌的機會。

當然，肥胖與肌肉型身段，兩者都不能太極端，因太肥胖又會引起各種疾病，如糖尿病及高血壓，而過份運動而沒有均衡飲食的話，則會令免疫力降低，當遇到病菌、病毒侵襲時便容易病倒。所以，不論飲食還是運動，適量的便好。

﹙資料來源：Ladbible、Standard.co.hk﹚

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