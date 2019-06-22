【懶人專用】綜合式理財app連MPF都有　創辦人：教埋你點儲錢買樓

年紀愈大，責任愈多，打工仔對理財及儲蓄的關注亦隨年歲增加。市面上推出了形形式式的個人理財應用程式（App），大部分以記帳功能為主，未能滿足大眾其他方面的理財需要。 個人理財建議App Planto在去年10月推出，公司由多國藉的80、90後團隊組成，特別針對香港人的需要，提供全功能記帳、管理MPF帳戶、計劃買樓等功能。

Planto設於香港大學創新及創業中心iDendron，為數碼港創意微型基金受資助企業。（黃舒慧攝）

Planto行政總裁及共同創辦人之一Ankit Suri指，很多人都以為理財很麻煩，所以不想處理，Planto的出現希望可以打破他們的迷思，令人有方法簡單理財。他與另一位共同創辦人Jessica Liu都曾在匯豐銀行工作，前途一片光明，他們毅然離開安舒區，創立初創企業，只因在前線工作時了解到大眾對理財建議的需求，Ankit指，「每個人心裏都有很多對理財的疑問，例如如何計劃買樓、如何為生活方式定位等，但銀行卻不能解決他們的問題。」

Ankit表示，Planto的角色是個人理財顧問（Financial Advisor），協助用戶計劃理財目標，透過整合多個銀行賬戶、信用卡、強積金（MPF）、投資、借貸及按揭戶口，令用戶清楚掌握個人財富，「香港人普遍有4至5張信用卡，有時不知道錢花在哪裏，又會忘記還款時間，另外，管理MPF帳戶亦困擾不少港人，現時他們可以藉這個應用程式綜觀所有戶口的資訊，令規劃個人財務時更得心應手。」

Ankit認為，由於市面上缺乏理財建議綜合平台，故Palnto仍有相當大的發展空間。（黃舒慧攝）

此外，Planto亦設自動記賬及分類功能，根據用戶開支記錄，提供度身訂造的財務分析，了解個人消費習慣，及提供理財貼士，例如提醒他們準時還卡數、如何刪除過期罰款、介紹投資方式、推介信用卡等。Ankit強調，平台上所有個人理財建議都是由數據驅動，「不會因為公司與某些金融機構合作而推介他們的產品，很多用戶也支持這個做法，認為這種建議更客觀。」

Planto現時只服務香港用戶，為針對港人需要，除了提供管理MPF戶口等「貼地」功能外，更協助用戶計劃買樓。平台會先了解用戶的置業目標，及於不同年齡的負擔能力，再提供全港樓宇數據，讓用戶選擇夢想家居。他們只須連結銀行戶口，Planto會監察用戶的儲錢進度，並提供度身訂造的儲錢方法。

Jessica來自傳統家庭，自言剛辭去匯豐銀行工作時，不敢告訴家人，後來家人從傳媒報道得知Planto的發展及其工作，亦開始理解及支持她的決定。（黃舒慧攝）

現時該平台的用戶約有八萬人，當中八成都是80及90後，按照他們的觀察，普遍香港人對理財愈來愈關心，Ankit指，隨年紀漸長，用戶的資產比以前多，亦對金錢更有責任感，「他們希望建立緊急儲備基金、學習投資、設立不同理財目標等。」

Jessica表示，有用戶本是購物狂，加上覺得理財很麻煩，所以不太留意個人使費，成為Planto用戶後，所有支出及資產一目了然，令她更有動力重整個人理財方案，亦打算開始投資。

Planto員工來自世界各地，包括印度、泰國、台灣、菲律賓、巴基斯坦、瑞典及香港等，多元文化背景有助員工以開放態度面對不同意見。（黃舒慧攝）

Planto整合用戶多個銀行賬戶、信用卡、強積金、投資、借貸及按揭戶口，平台的安全問題自然成為大家關注的重點。Ankit表示，該App利用的技術由公司成員親自開發，定期接受由獨立第三方進行的安全審查，確保系統萬無一失。

另外，所有敏感個人資料，必先經過加密處理，並且只會儲存於用戶手機中。要登入Planto，用戶必須通過生物認證及/或輸入pin碼以驗證身份。此外，他們採用AES-256加密技術，確保所有用戶的財務數據經過加密及匿名化處理，令數據存取受到嚴格限制，Ankit指，「資訊安全是平台的核心，只有確保安全，可能建立用戶的信任。」

Ankit（左）指，年輕人應及早開始理財，每月的收入應分為固定開支和投資及儲蓄兩大類別，以便制定適合自己的理財計劃。（黃舒慧攝）

作為理財App的高層，Ankit建議，年輕人愈早開始理財愈好，例如很多大學一年級學生一邊讀書一邊做兼職，他們應好好學習管理個人收入及支出，以及為畢業旅行、買西裝等財務目標努力。他又建議大眾建立緊急儲備基金，即使有意外發生，亦不會因現金不足而自亂陣腳；他們亦應評估個人需要，購買相應的理財產品。Jessica則認為，投資十分重要，即使覺得很困難和複雜亦要慢慢嘗試，例如一開始可購買較低風險的保險和交易所買賣基金（ETF）等。

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