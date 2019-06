【致青春】別讀PhD、早點認定另一半　30歲前要明白的10件事

人生有一段神奇時刻,就係18-21歲左右幾年,最青春,最熱血。在大學Lecture與Hall的活動之間,無論係HKU人去西環食糖水,定CUHK的同學仔在馬料水星空下的草地,談理想,論人生,天文地理以至學系女/男神的動態無所不談。去Exchange的更加係經歷活在雲端的一年。

20-30歲的你終於都要降落,回歸現實。(《那些年,我們一起追過的女孩》劇照)

然而,一如《那些年 我們一起追過的女孩》亦在平行時空下落幕,大學生轉眼亦投入職場。相比大學時「在雲端」的Magical Moment, 20-30歲的你終於都要降落,回歸現實,返到呢個叫HKG的地方,面對各種Realities。

20-30歲,可能係人生最Defining的十年,像火車總站的轉盤,指向你人生的路向,東西南北任你行:結婚生仔定Working holiday,讀書進修定創業。人生的方向與高度,可能有70%取決於呢關鍵十年。咁究竟,如果現在你20歲出頭,呢十年應該如何自處?如果你剛剛過了29+1的門檻,又有咩嘢,you wish you had done/known better?

1、早啲搵人生另一半,尤其女生

呢個擺第一,因為可謂「重中之重」。即使政治不正確都要講:

Fact 1:香港而言,呢個係個女多男少的年代;

Fact 2:女生27-28歲後,尋找另一半的難度係Exponentially的增加。

邁向30歲的朋友肯定會發覺一個現象,就係好多好多女仔朋友都Single,而且開始放棄希望。基本上無乜真正選擇:

正路同齡男仔大部分已經結婚,年紀大的就係剛離婚,年紀細過自己的唔會考慮。因此好容易陷入進退不能的困局。當然,做女強人/自由身都冇咩唔妥,但假如以成家立室為目標的(傳統來說係個Norm),就最好認清呢個事實。

邁向30歲的朋友肯定會發覺一個現象,就係好多好多女仔朋友都Single,而且開始放棄希望。(《29+1》劇照)

2、承上題,可行情況下,盡早結婚生仔

當然,同上面第一條一樣,呢個睇起來好Patronising。但事實上,人類女性的Fertility在30歲開始下降,廣東人俗語「有仔趁嫩生」,確有洞察生物學的傳統智慧。

呢個係新加坡已故總理李光耀都大力鼓吹的家庭計劃,唔信就睇片。

3、唔好讀 PhD

香港的國際關係超級KOL沈旭暉博士,同埋Ben Sir等(都係博士),都以過來人身分不停宣揚「讀博害人」的經歷/觀察。當然,仲有上面的李光耀影片,都係話讀PhD不如快啲搵返個男朋友,快啲生小朋友。

4、讀書重要 但吸收真正「知識」更重要

唔好搞錯,雖然話唔好讀PhD,但學歷依然非常非常重要。

你讀書同學的「氛圍」,好大程度界定了你的視野。普遍而言,讀書勁的人比較Ambitious。 但更重要的係Book-smart與Street-smart兼備,缺一不可。

真正的知識,在於你對身邊事物(自己、工作、家庭、人際關係),以至到社會大事的洞察力(Insights)。你有幾了解自己?你有幾了解工作、社會等等? 有咩事情你認識,咩事情你唔識,有咩事/技能係你需要識? 好好想清楚,越早越好。

真正的知識,在於你對身邊事物,以至到社會大事的洞察力。(《房仲女王》劇照)

5、對自己坦誠

「如果 活著能坦白 舊日所相信價值 不必接受時代的糟蹋」

20-30歲剛出社會,容易被好多「捷徑」吸引,做一些違背自己初心與價值觀的事。大部分未必係大奸大惡,但其實,呢個世界有好多條路,唔一定要揀一條自己唔想行的路,先可以去到自己的目的地。更要小心的是,為了達到某個目的地而走捷徑,好多時候End up去了一個錯晒的終點。行錯路, 回頭已是百年身,其危險不可不察。

6、對自己好啲,但唔好令自己太舒服

聽起來好自相矛盾,但其實人生就係咁,維繫一個Balance殊不容易。介乎Hea懶頹與Chur住OT爆肝再讀Master的兩種生存模式之間,有好大空間,要自己拿捏。

20-30歲剛出社會,容易被好多「捷徑」吸引,做一些違背自己初心與價值觀的事。(《無法成為野獸的我們》劇照)

7、唔好病 Never get sick

SJ曾經同一位成功的前輩交流,問佢事業成功之道。除了其他大路嘢(努力,有Integrity)以外,仲有一項,就係Never get sick。 健康就係財富。 病咗就做唔到嘢,而且畀一億你都冇用。

好多嘢在控制以外,但起碼控制到的就做:每日飲8-10杯水、注意飲食(低油鹽糖)、唔好食煙、少飲酒、休息夠、多運動、心情放鬆等等。

8、事業路向:Think beyond 5 years

絕大部分人沒有選擇事業的機會,只係隨波逐流地流响唔同行業唔同公司。 搵到一份好工好重要,尤其係StealJobs上面評分過5的公司,人工高腦細好,確實唔容易。

但更具挑戰,係你要做一個人生長遠規劃,最好以5年為單位。 5年後,你仲會做你𠵱家的工作嗎?你仲願意做嗎?你會上升到一個咩職位?呢個係微觀分析。宏觀分析,就係好多人成日話,咩AI會取代的20個工種之類,雖然看似Remote,但都一樣值得思考。因為四個字:「未來已來」。

總之,明明可以奮發向上,又何必渾渾噩噩?30歲打後,當然一樣可以轉行/轉型,但體力與魄力始終不及20-30歲時。

5年後,你仲會做你而家的工作嗎?你仲願意做嗎?你會上升到一個咩職位?(《我要準時放工》劇照)

9、你的 Edge 在哪裡?

每個人出來社會,都想在某一範疇獨當一面。無論人工高低,發唔發達都好,都起碼有一樣嘢,你係幾Proud of自己的。

20-30歲的十年,可能係你尋找自己的「Edge」的最後十年。當然,更好係中學、大學年代已經尋找到自己的強項。 但假如未有,20-30歲時應該努力發掘出來:有啲人語言天份高,英文勁,天跌落嚟去補習教英文都開到飯;有啲人數口精,Spin下就變做STEM精英,科技公司甚至銀行爭住請;仲有人把口叻,識同人溝通,做銷售類工作一流。

當然唔係侷限於以上,哪怕係你砌LEGO砌得出色,都可能變為一盤事業,who knows!

(《房仲女王》劇照)

10、珍惜家人

不厭其煩講,出來社會才明白父母是真正「Got your back」的人,𠵱家啲人興玩YOGA,打籃球踢足球私League,做運動跌到整親腳要入醫院,始終99%都係家人陪你去醫院,而非你球場上的戰友。當然朋友都好重要,但家人往往係另一層次的支持,而且往往容易忽視,容易take for granted。

20-30歲,多啲同家人傾計,多啲同家人出去玩吓,多啲幫吓手。可以家庭融洽,又何必關係疏離?

20-30歲,多啲同家人傾計,多啲出去玩下,多啲幫下手。(《幸福一家人》劇照)

SJ結語

人生要真正活得好,談何容易。20-30歲,其實係要好好經營。不要相信一切有下次!

【原文轉載自StealJobs.com。StealJobs全面透露各行各業人工,工時,晉升前景,以及入行攻略,歡迎匿名提供收入資料。】