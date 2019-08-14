【形象管理】辦公室最忌EQ低！　5句說話原來竟是職場禁語…

所有工作都得經合作和溝通才能完成，但各人定有不同意見，遇有分歧時，有爭執在所難免。但同事和上司不是你的家人，不用處處忍讓你或照顧你的感受，所以有時比起激烈的衝突，忍一忍退下來都是一個成熟的解決方法。然而，既然選擇得體的方式去取得共識，那就不要畫蛇添足地說出被誤作EQ低的禁語。

職場不是一個可以隨時隨地說真心話的地方，若一時意氣下，用了不恰當的言詞作回應，除了會把現場氣氛變得尷尬外，更會毀掉自己的專業形象。﹙GettyImages/VCG﹚

職場未必是一個可以隨時隨地說真心話的地方，若因一時意氣而用了不恰當的言詞作回應，除了會令現場氣氛變得尷尬外，更可能會毀掉自己的專業形象。以下五句話，如果正是你的口頭襌，建議還是早早戒掉，因為它們都是被認作EQ低的高危說話！

1.

我做唔到。

這句說話完全斬斷了所有可能性，徹底地拒絕了對方的要求或建議，很不禮貌。這亦表示着你不肯為對方加班或思考其他解決方法，甚至是已經不想再與對方互動。當對方聽到這種強硬的拒絕後，只會容易被激怒，所以應該委婉地讓他知道這方案不可行的原因，並準備後備方案，使合作的項目仍可順利進行。

2.

是但啦！

如果這是你的口頭襌，那就慘了。聽在別人耳裡就有種任性的感覺，因為「是但啦」的背後還帶有：「算了吧」、「他想怎樣就怎樣」等不負責任的意味，這亦代表你否定對方提出的意見。雖然這往往只是一時意氣的說話，但若出席商業場合，真的要克制，切勿衝口而出，否則這個「低EQ」的形象會揮之不去。

「是但喇，你鍾意啦！」﹙GettyImages/VCG﹚

3.

我好不滿。

記得有位同事說過：「人生不如意事十常八九，如意的事只得一兩件而已。」工作未能稱心如意乃平常事，每天都一定有事情讓你不滿，但這些負面的情緒請盡量少在公開場合中直接表達出來，不然大家都會不自覺被這低氣壓氛圍感染，造成其他部門的不便與麻煩。若忍不住要宣洩這些不滿的情緒，可以私下向信任的人傾訴。

4.

我累了。

敢打賭，很多人會在一天內把這句說話說起碼一次或以上。打工仔常因為睡眠不足或長時間工作而令體能耗損，但在職場上，還是避免提及自己的精神狀態為妙。因為只要你這樣說，別人就會覺得你已經無法繼續工作，而且這亦是一句不想再用腦的宣言，但接下來的工作要怎辦呢？由對方替你完成嗎？所以這句話實在太損害你的專業形象了。

「我好不滿佢成日唔當下屬意見係一回事，亦唔會為自己team出頭。」﹙GettyImages/VCG﹚

5.

I don’t care.

當負責項目的同事被氣得失去理智、太過筋疲力竭或遇到無法改變的狀況時，他們都會不自覺地說：「I don’t care」以示放棄的態度，並表達他們心中的冷漠和憤怒。然而，你一旦真的這樣說了，其他人只會認為你想揮揮衣袖放軟態度不理了，擺明車馬想有人替自己收拾爛攤子。

事後解釋更麻煩

溝通是一門難以精通的學科，每一天、每遇到一個人、每個合作項目，都需要與人磨合並合作才能成事。得體有禮的說話技巧一定要識，因為有時被誤會了，解釋比起你一開始便做對的情況來得麻煩，所以好好學習，減少犯錯的機會，與大家建立起可靠又互信的合作關係，對自己日後的職業路有很大的幫助。

﹙資料參考：經理人﹚

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