【職場健康】香港人聽力低於平均水平　公司噪音會令人失聰？

無人喜歡職場噪音。除了造成心情煩躁及降低工作效率外，辦公室噪音還會對打工仔的身體帶來健康問題，其中聽力受損及致肥都是非常切身的一環。 雖然同事們太過大聲、辦公室環境過於嘈吵不會直接導致打工仔失聰，但是人們為了阻擋噪音而聽音樂的舉動，卻可能會反過來傷害聽力。 同樣，噪音令人失眠及傾向選擇不明智的食物，繼而引起暴飲暴食與致肥。

過於吵鬧的工作環境不僅影響辦事效率，更可能對健康造成負面影響。（GettyImages / VCG）

一‧聽力損失

耳朵長期暴露於高強度噪音下的危險眾所周知，這難道說同事們太過大聲會令打工仔耳聾嗎？當然不可能。除非他們的聲浪連續8小時達到85分貝或以上，那麼你的聽覺便會受到損害，這構成勞工署所定義的職業性失聰了。然而，為阻擋噪音而聽音樂的舉動，卻可能會反過來傷害聽力。

2017年，德國米米聽力科技公布「全球聽力指數」，比較世界50個城市的噪音和居民聽力水平，指香港人的聽力「低於平均水平」，於排行表上排名34位，名次越後代表噪音和聽力受損越嚴重。香港人的聽覺年齡比真實年齡老14.26歲。今年2月，世界衛生組織WHO稱全球約11億年輕人有聽力受損風險，全因他們常常透過手機等裝置聽音樂，他們估計全球已有4.6億人的聽力已受損。

為了專心、阻隔噪音、打發時間、刺激靈感等原因，打工仔都會在辦公室聽音樂打造個人小世界，但往往不知不覺就越開越大聲。耳機入到耳道，令聲音更接近內耳和耳蝸，提高了聲量的分貝。聲量過大會傷害到耳蝸中的負責傳遞聲音的毛細胞，它們一旦受損便無法復原，所以聽力受損亦無法康復。打工仔聽歌的音量最好不要超過最大音量的60%。所以打工仔身處的環境過於嘈雜的話，倒不如另覓寧靜空間更好。

打工仔為了阻擋辦公室噪音而戴上耳機、聽音樂，卻有可能越聽越大聲，繼而損害聽力，引起反效果。（Getty/VCG）

二‧致肥

噪音會三個途徑間接或直接引致肥胖。（Getty/VCG）

噪音會由三個途徑間接或直接地引致肥胖。第一，噪音會導致失眠，失眠會引起暴飲暴食，此為間接途徑。住在香港地，打工仔都體會到這日夜不保的城市會產生多少噪音，而人失眠就需要攝取更多卡路里。2016年，芝加哥大學醫學中心 （University of Chicago Medicine）在《SLEEP》學術期刊發佈研究論文，失眠會令身體增加釋放飢餓素（Ghrelin），令大腦覺得飢餓，同時抑制食慾的「瘦體素」（Leptin）會降低。兩者此消彼長，人食慾大增，自然攝取過量的卡路里。

此外，同一研究又指出，睡眠不足，人體會釋放訊號來加強進食的快感。上述兩個因素的影響下，人便會過量飲食。辦公室的噪音本來就會使人煩躁，加上夜晚因噪音而失眠，更想吃得多來彌補，長久下去，想不肥都難。

噪音會使人選擇不健康的食物。（Getty/VCG）

直接途徑方面，噪音會使人作出不明智的食物選擇。2018年《營銷學會誌》（The Journal of the Academy of Marketing Science）的一刊研究指，餐廳和超級市場的音樂及噪音聲量較低，實驗對象心情放鬆，會選擇較健康的食物。聲音提高，人們會感到興奮、緊張或刺激，繼而選擇不健康的食物。

所以，下次打工仔埋怨減肥不成功、越來越肥時，可以把原因歸咎於辦公室的吵鬧同事上了。

（資料來源：勞工處、德國米米科技、WHO、University of Chicago Medicine、The Journal of the Academy of Marketing Science）

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