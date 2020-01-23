【員工福利】無限零食、浴室未算最吸引？　打工仔最想要設施係…

我去返工都是為了它！ 你熱愛你的工作嗎？如果你每天都能朝氣蓬勃的前往公司，那麼恭喜你；如果沒有的話也不用擔心，相信還是有很多社畜跟你一樣苦哈哈——雖然我們不能決定工作上會遇到的衰事，但辦公室裡也許會有值得期待的地方，像是免費提供的咖啡、吃到飽的零食或月底救星的員工餐廳，這是否會成為你前進公司的動力呢？

DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出了網友夢想中的「辦公室十大夢幻寶物」，到底大家最希望辦公室裡面有什麼東西呢？

▼▼按圖放大，即看網民認為辦公室不可缺少的寶物第10-4位▼▼

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▼▼辦公室不可缺少的寶物Top3！▼▼

第三名：咖啡機

咖啡可以說是每位上班族開啟一天的活力泉源，但不管是咖啡店還是便利店咖啡，每天一杯的花費累積下來也是驚人，若公司能提供品質佳、而且又是免費咖啡的話，對許多人來講已經是一大福音了。

近年崛起的台灣路易莎咖啡就對自家員工超大方，在總公司的員工不僅能享用各類飲料，生日還有專屬蛋糕，超級暖心又貼心。

網友怎麼說： 「辦公室有咖啡機能免費喝真的很好」 「在辦公室喝咖啡，午餐預算又多了一點」

咖啡可以說是每位上班族開啟一天的活力泉源 （Jason Betz／Unsplash）

第二名：按摩服務

坐在電腦前半天就會覺得腰痠背痛，日積月累下來不管貼多少貼布都沒有用，這時就好希望有雙溫暖厚實的大手揉揉肩、搥搥背，這樣就能有更多力量面對接下來的工作挑戰，所以「按摩服務」會登上辦公室神物的第二名，一點也不讓人意外囉！

台灣有不少大小企業都有提供按摩服務，例如宏碁、宏達電等，某些企業會跟視障團體簽訂契約，除了提供視障者工作機會外也能讓員工放鬆，是一舉兩得的好方法～

網友怎麼說： 「上班還能鬆一下當然好」 「按摩真的是最好的福利之一」

坐在電腦前半天就會覺得腰痠背痛，日積月累下來不管貼多少貼布都沒有用（alan caishan／Unsplash）

第一名：舒適的床

前一天就算睡得再飽，在工作上遇到難纏的客戶、難想的企劃案，還是會快速消磨掉上班族的精氣神，就算午休可以小憩片刻，但趴睡的結果可能只會讓人更累、頸肩酸痛，若公司能夠提供一張大床休息那有多好啊～

在美國有一家名為Casper的床墊電商公司，就真的提供多張床墊給員工們休息，當然也可以坐在上面討論公事等，一邊上班還能體會宛如家的舒適感，根本就像天堂！

網友怎麼說： 「睡好十分鐘比睡一個鐘頭有用」 「辦公室有床會讓休息效果更好」

就算午休可以小憩片刻，但趴睡的結果可能只會讓人更累、頸肩酸痛，若公司能夠提供一張大床休息那有多好啊～（Christopher Jolly／Unsplash）

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年12月19日至2019年12月18日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『幸福企業條件』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

上班就像上天堂！鄉民最希望辦公室有的十大夢幻寶物 （DailyView授權使用）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】