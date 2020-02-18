【搵工】預期經濟惡化無礙求職意欲　調查：3成人過去半年曾轉工

國際人力資源顧問公司Randstad（任仕達）今日公布2019年第4季工作趨勢報告的結果，69%的受訪者預期2020年香港經濟會進一步惡化，只有不到一半的受訪者（48%）預計其僱主的表現會比去年好。另外，61%的受訪者希望在財政年度結束時獲得一次性獎金。

據任仕達發佈的2019年第4季工作趨勢報告表示，69%的受訪者預期香港在2020年的經濟會進一步惡化，是報告中眾多調查亞洲地區中（包括中國、馬來西亞、新加坡等）獲最低評分的地區。受訪者對僱主的財政表現亦沒有太多期望，只有48%預計僱主的表現會比去年好。

任仕達大中華地區人才搜尋與甄選部董事總經理孫嫣嫣表示，打工仔意識到全球貿易戰爭和局部動盪對商業環境和就業率的負面影響。不過，香港仍保留其金融及科技公司的區域中心的地位，企業仍可透過投資和創新探索新機遇。

任仕達2019年第4季工作趨勢報告：（按圖了解）

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63%的受訪者希望加薪

儘管2019年國內生產總值（GDP）比去年下降1.2%，但許多香港市民仍預期加薪和發放獎金。63%的受訪者希望加薪，61%的受訪者希望在財政年度結束時獲得一次性獎金。

孫嫣嫣補充道，「香港人相當好勝。職稱和薪水對打工仔而言非常重要，因為這些因素被視為衡量與同齡人表現的直接指標。此外，高獎金期望也可能來自面向客戶的員工，他們因示威活動而被要求休無薪假。這群打工仔希望僱主能通過一次性獎金來補償他們的收入損失。」

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因應疫情改變面試方式

報告又指出，三分之一的受訪者（33%）在過去六個月中更換了僱主。23%的受訪者表示，他們正在另找一份工作，當中8%的人更是「積極地」尋找新的機會。

孫嫣嫣指，儘管預計香港在2020年將進入衰退期，加上新型冠狀病毒（COVID-19）爆發帶來影響，但是她尚未發現第一季度的招聘活動出現顯著下滑。她稱，「香港人通常在農曆新年後開始找工作，大多數人在四月份之前找到並開始新的工作。雖然一些專業人士會看重就業保障多於新的工作機會，但報告結果顯示，人們對換工作的需求持續穩定，而他們主要是被動的求職者。」

此外，由於COVID-19疫情，他們看到愈來愈多公司透過視像或電話訪問取代面試。不過，孫嫣嫣表示，由於亞洲文化建立關係時，面試至關重要，缺乏人際交往會大大減緩招聘過程。僱主仍希望與潛在員工會面，以確定文化和個性是否適合，才再提出聘書邀約。

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